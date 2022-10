Ricky Martin recordó el día que hizo pública su orientación sexual y se siente muy aliviado por eso

No es nada fácil sincerarse con uno mismo, imagínense hacerlo con los demás. Reflejarse en el espejo y poder verse como uno desea ha sido un camino más llevadero en los últimos tiempos, pero antes nadie se atrevía a hablar de sus preferencias sino eran 100% heterosexuales, mucho menos un artista tan reconocido como Ricky Martin. Pero un día decidió hacerlo y hoy, 12 años después, reconoce que fue el momento más revelador de toda su vida y se sacó un peso de encima muy insoportable.

Poniendo fin a una serie de especulaciones sobre su sexualidad, en marzo de 2010, a través de una carta abierta en su sitio web, Ricky Martin se declaró homosexual. Dijo que reconocerse como homosexual fue una herramienta para liberarse de cosas que venía cargando desde hacía tiempo y que pesaban demasiado. El cantante, que antes de esta revelación había sido pareja sentimental de famosas como Sasha Sökol, Rebecca de Alba y Alejandra Guzmán, entre otras, dijo que ser gay significaba un regalo que la vida le daba y que se sentía bendecido de ser quien es.

Ricky Martin recordó el día que decidió salir del clóset y lo aliviado que se sintió.

Ricky Martin, que en 1995 se colocó en lo más alto del panorama musical gracias a su tercer disco A medio vivir, con el que vendió más de 600 mil copias a los pocos meses de su estreno, fue blanco de los señalamientos en aquel entonces, pero no se atrevía a aclarar nada y continuaba saliendo con más mujeres. Quince años después, explicó que negaba sus preferencias sexuales porque la gente que lo quería mucho le recomendaba no decir la verdad por temor a que todo lo que había logrado colapsara o muchos no aceptaran su realidad.

A 12 años de aquella revelación, el astro boricua recurrió a sus redes sociales para celebrar el National Coming Out Day (Día Nacional de Salir del Clóset). Recostado en su cama, en modo relajado, visiblemente somnoliento y leyendo los guiones de su siguiente proyecto, el cantante se comunicó a través de un video.

“Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, estudiando mis libretos. Pero es el día Nacional de Salir del Closet! ¡Es tan importante! De verdad, importa", expresó ante sus más de 17 millones de seguidores. Recordó que cuando él se declaró gay, “no fue fácil para mí y de seguro no es fácil para mucho de ustedes. Pero vale tanto la pena. Tanto la pena".

Dijo que gracias a que contó su realidad, encontró el amor en tantos lados. “También he encontrado un poco de odio, para ser honesto. Es verdad, pero ¿a quién le importa?, me hizo más fuerte", comentó para luego decir a quienes están en ese proceso: "No están solos. Los amo".

Ricky Martin celebró el Día Nacional de salir del clóset.

En la actualidad, Ricky Martin está casado con Jwan Yosef. Su boda se llevó a cabo a finales de 2017 mediante una ceremonia íntima, con tan solo 15 invitados. Tienen cuatro hijos: los mayores, Matteo y Valentino, los tuvo por gestación su subrogada y sin tener una pareja. Junto a su esposo tuvieron a Lucía y Renn.