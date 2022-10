Frente al espejo, Ninel Conde enseña su cuerpo al natural y deslumbra a todos

Ninel Conde es una cantante y actriz de las más populares de México. En sus redes sociales comparte diversos momentos de su vida personal como así también de sus producciones de fotos que dejan encantados a sus seguidores. En esta oportunidad publicó un par de videos que dejaron deslumbrados a sus fans.

El primero de ellos que fue publicado en las famosas historias de Instagram, se puede ver a Ninel Conde realizar una rutina de ejercicios para trabajar piernas. En el mismo la artista nacida en Toluca de Lerdo aparece luciendo un conjunto deportivo que enalteció su belleza.

Además Ninel Conde le agregó al clip la siguiente frase: "Back to basics... ropa floja por que no me da la cintura". Mientras trabaja sus cuádriceps ella se filma en el espejo.

En el segundo de los videos se puede ver a Ninel Conde enseñar su cuerpo al natural, por lo que su perfecta figura acapara las miradas de todos. En el mismo ella aparece luciendo una calza de tonos azules y un top deportivo de color negro. La frase que eligió para describir el momento fue la siguiente: "Ok así empiezo... wait for it".

A principios de este año, salió el comunicado de que Ninel Conde tiene registro en una plataforma de contenido para adultos, cuyo costo es de 20 dólares mensuales para tener acceso a su material; asimismo, no interfiere con el resto de sus proyectos. Mientras tanto, Ninel se ha dicho contenta por los resultados y agradecida con sus fans.