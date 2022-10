Te sorprenderá: esto pesa y mide Zendaya

La joven actriz Zendaya es una de las estrellas ascendentes más importantes del momento. Así como viene demostrando su talento a través de la gran pantalla, es poseedora de una figura que muchas quisieran tener. Para quienes se preguntan cuáles son sus medidas exactas, a continuación revelaremos cuánto pesa y cuál es su altura.

Actualmente, Zendaya tiene 26 años. Vale recordar que es vegana, lo que significa que no come productos derivados de animales, incluidos ingredientes como la leche y los huevos, entre otros. En su vida cotidiana mantiene una dieta balanceada que la ayuda a comer con moderación mientras se mantiene flexible.

Sin embargo, también disfruta de todo lo que ingiere porque le encanta el helado de Coffee Haagen Daz y satisface sus antojos con pan de ajo, papas fritas, pizza y fideos ramen. Además, procura hacer ejercicio ya que no es amante del gimnasio y para ello elige mantenerse en forma con su entrenador personal Odell Beckham Jr.

Es una ávida entusiasta del fitness para cuidar su cuerpo y también le gusta bailar, algo que la hace sentir bien todos los días.

Las medidas de Zendaya

Zendaya mide 1,78 metros y pesa 59 kilos. En cierto modo, se podría decir que es alta para su peso. En cuanto a sus medidas, es una privilegiada: 87-63,5-87, lo que la hace ver mucho más atlética y le permite brillar en los escenarios.

De algo no hay dudas, y es que es una de las figuras juveniles que más se ha vuelto tendencia y no solo por su talento. Su apariencia es encantadora y por eso nunca decepciona cuando se trata de lucir looks que inspiran a muchas jóvenes de su edad.

Los elogios que recibe constantemente provienen tanto de sus fans como de quienes no la conocen demasiado. De esa manera, se puede asegurar que si no hubiese elegido ser actriz, con las medidas que tiene sería una gran modelo de pasarela. Zendaya no solo tiene el aspecto adecuado con una figura admirable, sino que además tiene una altura muy significativa.

Zendaya es tendencia y una inspiradora de la moda. Su peso y altura la enaltecen.

Al parece, la genética ha influido, y mucho, ya que sus padres también son muy altos. Por su parte, ella siempre ha confesado que abraza su estatura, incluso en el 2013 compartió un tuit donde llevaba tacones que la hicieron alcanzar 1.80 metros y ella estaba encantada con el resultado de lucir todavía más alta.

¿Qué es lo que más admiras de la joven y adorable artista?