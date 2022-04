La manicura tendencia, "efecto espejo", que usa Zendaya

Los premios Oscar son una oportunidad para que los grandes diseñadores y estilistas marquen tendencia, motivo por el que eligen a actrices y actores para desfilar sus vestidos en la alfombra roja. Además, los detalles también son muy importantes como la impecable manicura efecto espejo de Zendaya que también la utilizaron más colegas.

La protagonista de "Euphoria" es una de las celebridades mejor vestidas de Hollywood, incluso en el 2021 ganó el premio "Fashion Icon" del Consejo de diseñadores de moda americanos (CFDA). Por ello, cada vez que aparece en un evento público todas las miradas la buscan para ver con qué look sorprenderá.

Cada vez que Zendaya aparece en público, las fashionistas le hacemos una "radiografía" de sus looks.

En el evento de La Academia, que se celebró el pasado domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, Zendaya eligió una camisa blanca crop top y una falda larga plateada estilo sirena de Valentino. Esto recordó al icónico look que en 1998 lució Sharon Stone en los premios Oscar, pero de Vera Wang.

Las uñas efecto espejo pueden llevarse en diferentes colores. Foto Pinterest.

La actriz de 25 años no dejó pasar ningún detalle: lució unos pequeños aretes junto a un collar y pulseras haciendo juego en ambos brazos. Pero lo que más llamó la atención fue la manicura color plateado, que genera un efecto espejo, muy popular entre los más jóvenes e ideal para una noche tan importante como los Oscar.

Toda las uñas con efecto espejo es un sí de esta temporada.



“Me encantó que está vestida por Valentino, es parte de la novel collioure de las alfombras, siempre impecable", destacó el diseñador argentino Javier Saiach, mientras que Benito Fernández agregó: "Este vestido me parece tremendo, me parece el más moderno y canchero. Me parece divino, súper canchero". Zendaya llevó un look de Valentino.

También puedes llevar algunas uñas con efecto espejo combinadas con otras tendencias.

No fue la única que eligió esta tendencia en las uñas: Demi Singleton, la joven de 15 años que se puso en la piel de Serena Williams en la película "King Richard" (2021), se sumó a las uñas efecto espejo. Este detalle lo combinó con un vestido sin tirantes color lila satinado adornado con cristales a tono de la firma Miu Miu.

Cabe recordar que Zendaya se convirtió el año pasado en la cara de Valentino para su nueva colección, además de ser una musa para la firma italiana. Por este motivo, en casi todos los últimos eventos utilizó vestidos de la maison, aunque tampoco se olvida de algunas de sus marcas preferidas como Vera Wang.

A principios de marzo, Valentino lanzó en París su colección Otoño/Invierno 2022-2023 y mostró que su color dominante será el pink peacock. Zendaya volvió a hacer alarde de sus conocimientos en moda y acudió al desfile con un traje de ese color con flores 3D y unas plataformas haciendo juega, con el que se robó todas las cámaras.



Y tí, ¿Te gusta usar la manicura efecto espejo?