Las fotos de Gisele Bündchen y una bruja en el medio de su escandaloso divorcio

Últimamente, determinadas prácticas espirituales están teniendo cierto renacer como medio para superar los malos momentos a nivel emocional que atraviesan las personas. Según se aprecia en un material fotográfico, Gisele Bündchen participó en un ritual holístico.

Las imágenes donde aparece con un bastón para quemar salvia se conocieron en un contexto que tiene a la modelo en el centro de la escena debido al supuesto inminente divorcio del jugador de fútbol americano Tom Brady luego de estar dos meses separados.

La modelo ya había incursionado en prácticas que ayudan a conectarse con la espiritualidad para superar episodios de ataque de pánico y trastornos de ansiedad, según reveló en su libro, Lessons: My Path to a Meaningful Life. "Cuando dejé de anestesiarme tomando, fumando y trabajando excesivamente, me empecé a dar cuenta de cosas que había elegido ignorar”, afirmó.

La modelo optó por realizar un cambio completo en sus hábitos que incluyo una reducción de sus compromisos laborales, no consumir alcohol, la cafeína y dejar de fumar. A su vez, incorporó ejercicios de yoga y meditación.

El desencadenante de la crisis de pareja surgió a raíz de la decisión del deportista de 45 años de continuar desempeñando su actividad mientras que su mujer planteó su deseo de que su marido estuviera más presente en el hogar. “Este es un deporte muy violento. Tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, afirmó Bündchen.

El estadounidense Brady es una figura top, al punto tal de ser considerado el mejor jugador de la historia de su deporte y ostenta el récord de títulos, con siete consagraciones repartidas en los equipos Tampa Bay Buccaneers y New England Patriots.

En febrero, el quarterback de Tampa Bay había anunciado su retiro, pero dos meses después dio marcha atrás con su decisión para disputar su 23° temporada en la liga. “Habían acordado que se retiraría para concentrarse en la familia, luego cambió de opinión”, publicó el medio Page Six el mes pasado cuando comenzaron los rumores de crisis.

Gisele y Tom comenzaron a salir en 2006. Luego de tres años se casaron y tiene dos hijos: Benjamin y Vivian mientras que el estadounidense tiene otro hijo llamado Jack de una relación anterior. En caso de confirmarse el divorcio que rondaría los 650 millones de dólares, compartirán la custodia.