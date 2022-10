La confesión más triste y dura de Ben Affleck

A sus 50 años Ben Affleck atraviesa un gran año, luego de haberse casado con Jennifer López. Este buen presente del actor representa una superación personal ya que lleva adelante una lucha contra su adicción al alcohol, motivo que afectó gran parte de su vida al punto que reconoció: “Ser alcohólico es parte de mi vida”.

El alcoholismo es una problemática que lleva mucho tiempo presente en la familia paterna de Affleck dado que tanto su padre como su abuelo tuvieron etapas de dependencia a la bebida. En varias ocasiones ingresó a rehabilitación y fue el motivo señalado como el causante de su divorcio de Jennifer Garner, que a su vez le provocó una recaída.

El círculo vicioso que generan las adicciones es uno de los obstáculos para superarlas. El actor encontró una vía para canalizar sus sentimientos con la película The Way Back, donde interpretó a un ex basquetbolista que regresa al ámbito deportivo luego de aislarse a causa de su alcoholismo.

"Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar”, expresó Affleck en declaraciones brindadas al medio Today.

Ben siempre afrontó su problemática. En la mencionada entrevista, agregó: "Tuve un problema y realmente quiero abordarlo, me enorgullezco por ello. Todos tenemos problemas y lo que hay que hacer es lidiar con ellos".

No obstante, el 2022 fue trascendental para Affleck. En febrero comenzó a salir con Jennifer López, reeditando la pareja denominada “Bennifer”. Casi veinte años atrás, el actor y la reina del Bronx se habían comprometido, pero se separaron poco antes de la boda. Finalmente, en agosto se casaron en Las Vegas.

Menos de dos meses después, ya surgieron algunas versiones que indican una supuesta crisis en el matrimonio. Incluso, se habló de que el actor habría abandonado la mansión en la que vive junto a JLo.

Además, Ben goza de una extensión de su popularidad hacia generaciones más jóvenes a través de la viralización de algunas situaciones cómicas como la imagen en la que se lo ve dormido durante un paseo de su luna de miel o su sorprendente facilidad para hablar en español.