Cuántos seguidores tiene Yanet García en Instagram

La mexicana Yanet García tiene una gran carrera como modelo y actriz, aunque también se ha abocado mucho a sus redes sociales, donde ha conseguido que millones de personas se interesen con su contenido.

Conocida como la “chica del clima más sexy del mundo”, utiliza su cuenta de Instagram para compartir un poco de su vida diaria, lifestyle, los proyectos en los que está trabajando y, por supuesto, las sesiones de fotos que tanto le gustan a sus casi 15 millones de seguidores (al momento de esta publicación son 14,8 K).

Alejada un poco del mundo de la televisión, hoy en día Yanet García está muy enfocada en su carrera como Health Coach ayudando a sus pacientes a adquirir hábitos saludables que les ayuden a transformar sus cuerpos para lograr sentirse cómodas consigo mismas. Y si bien tiene una cuenta especialmente dedicada a esto, suele compartir mucha información y consejos en su cuenta principal.

Aunque también tenemos que decir que no es la buena alimentación y los ejercicios lo que más seguidores ha captado. La regia es conocida por su despampanante cuerpo, el cual la ayudó a posicionarse como la “chica del clima más sexy del mundo” y a obtener portadas de revistas como For Him Magazine y Maxim Inernacional. Incluso fue la primera modelo en aparecer en la portada de la versión mexicana de Penthouse.

Todas sus fotos y videos se inundan de halagos en todo tipo de idiomas, la mayoría son de hombres que no se cansan de admirar su belleza. Teniendo en cuenta esto, fue la propia Yanet García quien pensó que sería una gran idea abrirse una cuenta en el famoso portar de entretenimiento para adultos para comenzar a cobrar por el contenido que comparte.

Yanet García se ha transformado en toda una influencer.

Esta fue una gran decisión en su carrera pues, casi dos años después de haber comenzado, es una de las mexicanas mejor posicionadas en esta plataforma: cobra 20 dólares la suscripción mensual por la que a cambio los seguidores obtienen contenido exclusivo.

