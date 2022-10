Por qué Gerard Piqué amenazó a Shakira

Desde que se confirmó la polémica separación de Shakira y Gerard Piqué no se habla de otra cosa. La expareja, que compartió los últimos 12 años de su vida y tiene dos hijos en común, Sasha y Milán, terminaron en medio de un verdadero escándalo por infidelidades por parte del futbolista.



Según dijeron en la prensa española, la artista colombiana habría descubierto todo al contratar a un investigador privado. Pese a que nunca se obtuvo la palabra oficial de los involucrados y la verdad detrás del asunto, se estima que fue con Clara Chía Martí, la nueva novia de la estrella del Barcelona, con quien la cantante lo habría descubierto.

Shakira y Piqué.



Pero ese no sería el único amorío extra matrimonial que habría tenido Gerard Piqué, porque desde que se dio a conocer el final de su historia con Shakira, muchas de sus supuestas aventuras fueron saliendo a la luz. Por otro lado también se dijo que fue él quien finalmente dejó a la madre de sus hijos por su joven y actual novia.

En medio de todo eso, fueron dándose a conocer internas que habrían vivido los famosos mientras estuvieron juntos. Algunos de esos rumores se comentan en redes sociales, como pasó recientemente en Twitter, donde muchos usuarios recordaron la vez que el astro de la pelota amenazó a su mujer, una actitud que sea en chiste o no, no fue para nada bien tomada por los fans.

Gracias a un hilo de la mencionada red social que se viralizó, salió a la luz un momento en que Gerard Piqué le pidió a Shakira que cerrara la boca. Esto data de una declaración que dio la artista colombiana en un evento de inauguración de una escuela, donde contó que su marido era muy celoso y territorial. A tal punto fueron sus revelaciones que contó que él no quería que ella haga colaboraciones con hombres.

Cuando la cantante hizo esas declaraciones, el jugador de fútbol no lo tomó bien y no reaccionó de la mejor manera. “Gerard me dijo ‘la próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale’”, contó Shakira sobre aquel momento. Tal fue el revuelo que se armó que ella misma tuvo que aclarar que se lo dijo en modo “chiste” y no enserio.