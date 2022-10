El peor momento en la vida de Nicky Jam

Si bien a través de su serie autobiográfica Nicky Jam reveló varios de los momentos más difíciles de su vida —incluido el abuso de las drogas—, ahora abrió por completo su corazón y contó una intimidad que pasó a ser el peor momento que vivió.

Así es, el cantante Nicky Jam confesó que sus padres también habían sido adictos a ciertas sustancias. Sin dudas, al compartirlo demostró que ese fue el comienzo de todos los pasajes oscuros de su niñez.

El peor momento de su vida

Nicky Jam contó que el hecho de que dos de sus personas más cercanas padecieran una adicción fue muy difícil de sobrellevar. Precisamente, en un comunicado el cantante dijo que vivió el peor momento de su vida cuando tomo conciencia de la realidad de sus padres:

"Todo cambió. Cambió la vida de mi familia para siempre. Mi mamá empezó a consumir crack, mi papá empezó a hacerlo, todo el mundo empezó a hacerlo. Y ambos se metieron demasiado" a lo que también agregó:

“La casa cambió. Había menos comida. No había trabajo. Así que fue muy difícil para mí ver esto en mi casa cuando era niño. Pero pensaba que la vida era así. No vivía en un barrio donde se pudiera ver algo diferente".

En esa confesión contó que la situación provocó que su padre tocara fondo y terminara arrestado por tráfico de drogas: "Nos escapamos a Puerto Rico. Sabes, solía escuchar hablar sobre la isla cuando era pequeño y siempre había querido ir, pero no de la forma en que lo hicimos nosotros. No es que fuimos a Puerto Rico y nos mudamos a un lindo lugar. No, fuimos a un barrio pobre. Además, era un país nuevo y no fue fácil".

Un objetivo: la música lo salvó

Sin dudas, un relato conmovedor que evidencia el inicio del peor momento de su vida. Con el objetivo de volver a encontrarse con su madre —quien lo había abandonado—, Nicky Jam decidió buscar un camino salvador en la música:

"Sabía que tenía talento. Sabía que podía cantar. Sabía que podía rapear. Y dije: "Bueno, ¿y si me hago famoso y la música me acerca a mi mamá?". Eso fue lo que lo sacó de su triste circunstancia y lo motivó para poder lograrlo. La música salvó a Nicky Jam del peor momento de su vida.

Fue tal la fuerza que tuvo que nada lo frenó a triunfar en la industria de la música con el objetivo de que su mama algún día pudiese reconocerlo y encontrarlo. Esas fueron sus propias palabras, y efectivamente sucedió:

"Nos sentamos y me contó que estaba mucho mejor. Me dijo: 'Escuchar tu música fue lo único que me mantuvo con vida'".

Ahora, todo ese mal momento de su vida ha quedado atrás. Sin embargo, Nicky Jam no duda en contar esta situación personal porque está convencido de que puede ayudar a muchas otras personas a salir adelante. Incluso, este y otros momentos duros fueron relatados en el capítulo de Time to Walk que se trasmite actualmente por Apple Fitness+.

¿Conocías esta triste historia de Nicky Jam?