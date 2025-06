El sorprendente posteo de Karina Jelinek sobre su pareja que dejó a todos atónitos

“La madrugada del sábado, tipo 3 am, Karina Olga subía esto a sus redes y después eliminaba, explicó en sus redes Pochi de Gossipeame. “Al mismo tiempo pensé si no habrá pasado [algo] relacionado con su pareja, Flor, y el ex, que es el que estuvo saliendo con Sabrina Rojas”, reflexionó Pochi sobre la situación sentimental de Karina Jelinek.