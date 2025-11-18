El Museo del Louvre cierra una galería y oficinas ante la fragilidad de las vigas

Esta semana, el Museo del Louvre hizo un importante anuncio tras descubrir un problema en medio de la investigación por el robo de joyas.

El Museo del Louvre anunció este lunes el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

El problema se descubrió a raíz de un informe técnico entregado el pasado viernes que revela que "debido a cambios recientes e imprevisibles, este informe alerta al EPML (establecimiento público del Museo del Louvre) sobre la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur", informó la institución en un comunicado.

¿Qué lugares están cerrados en el Museo del Louvre? En concreto se trata de uno de los espacios del denominado cuadrilátero Sully, que se encuentra en la zona este del enorme complejo, rodeando el denominado Patio Cuadrado (Cour Carrée).

En consecuencia, el Louvre ha reubicado a los trabajadores que ocupaban las oficinas afectadas y cerrado al público la denominada galería Campana, que se encuentra en la primera planta del ala afectada, mientras se estudia el origen de estos problemas.

"El EPML lanzó inmediatamente una campaña complementaria de investigaciones con el fin de determinar las causas de estos cambios recientes y llevar a cabo lo antes posible los trabajos necesarios", detalló la pinacoteca más visitada del mundo.