El horario de comidas que ayuda a cuidar tu microbiota

La rutina de comidas que protege la salud intestinal. El horario para comer que mejora la microbiota.

Todo empieza en el intestino. La microbiota, ese universo de bacterias que vive en el sistema digestivo, influye en la salud diaria. Alimentación y un buen horario influyen en su equilibrio. Una rutina simple de comidas y ayuno ayuda a mantener ese sistema en orden y reduce molestias como gases, hinchazón y digestiones pesadas.

Regula tu microbiota con este horario de comidas El cuerpo humano alberga billones de bacterias. Muchas de ellas viven en el intestino y ayudan a procesar alimentos, producir vitaminas y reforzar el sistema inmune. Cuando ese ecosistema pierde equilibrio aparecen molestias digestivas. Uno de los trastornos más comentados es el SIBO. Ese término describe un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Sus síntomas incluyen gases, hinchazón abdominal y dolor digestivo.

Protege tu intestino con estos hábitos. Foto: Archivo Protege tu intestino con estos hábitos. Foto: Archivo La especialista que escribió el libro Tú también tienes SIBO señala un factor que muchas personas pasan por alto: los horarios de comida. El cuerpo sigue ciclos diarios marcados por la luz solar y el descanso. Según esa visión, el desayuno ideal ronda las nueve de la mañana. Ese momento coincide con la activación del metabolismo tras el descanso nocturno. El sistema digestivo entra en actividad.

Según los expertos, existe una mejor hora para cenar y aumentar el metabolismo Foto: Shutterstock Según los expertos, existe una mejor hora para cenar y aumentar el metabolismo Foto: Shutterstock La cena, en cambio, debería adelantarse mucho más de lo habitual en algunos países. Comer cerca de las cuatro de la tarde facilita un ayuno nocturno largo que favorece el equilibrio intestinal. Ese ayuno acompaña los ritmos circadianos del cuerpo. Durante la noche el organismo activa procesos de reparación y descanso. El sistema digestivo reduce su actividad.