El error que cometen Cáncer, Escorpio y Piscis al elegir con quién amar

Hay signos que sanan a Cáncer, Piscis y Escorpio

Cáncer se entrega con ternura, busca refugio y cuidado. Pero cuando se cruza con Aries, todo se desarma. Aries llega con fuerza, sin freno, y no mira para atrás. No espera, no escucha, no contiene. Para Cáncer, eso es como lanzarse al mar sin saber nadar. El impulso de Aries lo sacude hasta quebrarlo, sin que el otro lo note. Tauro, en cambio, es otra historia. Le ofrece a Cáncer un suelo firme. Lo escucha sin apuro, lo rodea con calma y le enseña que no todo tiene que doler. Tauro no se va cuando hay lágrimas. Se queda.