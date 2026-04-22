Lo que parecía un partido más de reserva terminó siendo una verdadera batalla futbolera. El clásico cuyano de reserva tuvo de todo y quedó en Mendoza: Godoy Cruz ganó en una tarde caliente.

Godoy Cruz se quedó con el clásico ante San Martín de San Juan al imponerse 1 a 0, con un gol en contra, en un encuentro cargado de tensión, polémicas y todos los condimentos posibles.

Tres expulsados, fallos arbitrales muy discutidos, incidentes entre jugadores, participación del público desde la tribuna, proyectiles que obligaron a frenar el partido y hasta una reanudación insólita con ¡40 minutos de adición!

El primer gran quiebre llegó a los 9 minutos del segundo tiempo, cuando una decisión polémica del árbitro Porotelli desató una discusión caliente entre ambos equipos. En medio del caos, vieron la roja Barrera en San Martín y Valenzuela en Godoy Cruz, sumándose luego otra expulsión más en la visita.

La tensión se trasladó también a las tribunas. Desde el sector tombino volaron algunos proyectiles hacia el campo y el arquero visitante acusó haber recibido un golpe, situación que llevó al juez a mandar a los equipos al vestuario para evitar males mayores.

Con el partido detenido, el presidente de Godoy Cruz bajó hasta el campo de juego y, junto a la dirigencia sanjuanina, se acordó continuar.

Godoy Cruz reserva

Pero faltaba lo más insólito.

Al regresar los equipos, ya se habían cumplido los 45 minutos reglamentarios. Todos esperaban apenas unos minutos finales, hasta que el árbitro levantó el cartel: 35 minutos más.

La sorpresa fue total.

Y todavía faltaban 5 adicionales más.

En ese cierre interminable apareció otra escena clave: el arquero Carrera se hizo gigante y le atajó un penal a Barrera, sosteniendo la ventaja tombina y transformándose en una de las figuras de la tarde.

Así, entre bronca, discusiones y un clima de clásico real, Godoy Cruz terminó festejando.

Ganó 1 a 0.

Ganó el clásico.

Y en una tarde caliente, la reserva también dejó claro que estos partidos… nunca son uno más.