El barrio más emblemático de Buenos Aires está de cumpleaños: así será el festejo

El barrio de La Boca cumple 155 años y lo festejará a lo grande con una celebración popular de cumpleaños en Caminito, el 23 y 24 de agosto desde las 11 de la mañana. Durante todo el fin de semana, las calles más emblemáticas de este rincón porteño se transformarán en un gran escenario a cielo abierto con actividades gratuitas.

La apertura de la celebración tendrá un marco especial con la llegada de barcos al Riachuelo que anunciarán con disparos simbólicos de cañones el comienzo de las actividades artísticas.

Desde allí, el colorido de Caminito se llenará de música, danza, teatro y propuestas gastronómicas , en una programación que reúne a más de 250 artistas de distintos géneros y estilos.

El público podrá disfrutar de tango, cumbia, cuarteto, folklore, hip hop, murga, orquestas y teatro callejero, además de shows infantiles, concursos de fotografía, intervenciones artísticas y la posibilidad de saborear platos típicos de la gastronomía barrial.

También habrá radios abiertas y transmisiones por streaming para compartir el festejo más allá de las calles boquenses.

El barrio más colorido y emblemático

Los organizadores destacaron que La Boca es sinónimo de arte, historia y comunidad, y subrayaron que este aniversario es una oportunidad para que vecinos y visitantes vivan una experiencia única, donde la calle se convierte en escenario y la cultura se comparte cara a cara.

A lo largo de las dos jornadas, la fiesta integrará la plaza “Los Bomberos” con la plaza “Los Suspiros”, sumando la icónica esquina de Caminito como eje central.

De esta manera, La Boca invita a vivir un aniversario distinto, con la identidad popular como protagonista y con la energía de un barrio que sigue marcando el pulso cultural de Buenos Aires.