El anuncio más esperado por los viajeros: cómo está el tránsito este jueves en el paso a Chile

Las autoridades actualizaron la información sobre el tránsito en el paso a Chile, luego de los festejos de Año Nuevo.

Luego de una jornada de miércoles marcada por demoras, filas extensas y complicaciones para atravesar el paso a Chile, este jueves por la tarde llegó el anuncio que esperaban miles de viajeros: el tránsito permanece habilitado y sin demoras significativas.

De acuerdo con la actualización difundida pasadas las 16, el tiempo de espera en el Complejo Roque Carranza, del lado argentino, era de apenas 10 minutos para vehículos particulares, mientras que desde el Túnel Internacional hasta el Complejo Los Libertadores no se registraban demoras.

Miércoles de largas esperas y malestar de los viajeros El contraste con lo ocurrido durante la jornada del miércoles es marcado. En la previa de la Nochevieja, el flujo vehicular se vio seriamente afectado por alta demanda, controles migratorios y acumulación de autos, lo que generó esperas prolongadas, especialmente del lado argentino.

Durante gran parte del día, cientos de vehículos permanecieron detenidos o avanzaron con extrema lentitud.