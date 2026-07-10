YPF licitó la construcción del gasoducto de GNL y un consorcio que integra Jorge Mas le ganó a Techint

El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos ganó la licitación para construir el gasoducto principal del proyecto Argentina LNG , una obra de aproximadamente US$ 1.200 millones que unirá Vaca Muerta con el puerto rionegrino de Sierra Grande y que será determinante para el plan de exportación de gas natural licuado ( GNL ) impulsado por YPF junto con ENI y XRG , la firma internacional de inversiones energéticas de ADNOC .

La infraestructura contempla la construcción de dos ductos paralelos de 527 kilómetros: uno para el transporte de gas de 48 pulgadas de diámetro y otro poliducto de 24 pulgadas. El primero será el de mayor diámetro construido hasta ahora en el país y permitirá transportar la producción del yacimiento neuquino hacia la futura terminal de exportación ubicada sobre la costa atlántica de Río Negro.

El consorcio internacional desplazó a la alianza conformada por Techint y Sacde, que volvió a quedar fuera de un proyecto estratégico vinculado con el desarrollo de Vaca Muerta, luego de haber perdido semanas atrás otra licitación correspondiente al proyecto Southern Energy (SESA).

La competencia se resolvió mediante un mecanismo inédito para este tipo de obras en Argentina: una subasta inversa electrónica. Bajo ese esquema, los dos finalistas fueron reduciendo sus propuestas económicas sin conocer el valor ofertado por su competidor ni saber si seguía participando de la puja. El proceso tuvo como único criterio determinante el precio, dejando de lado factores como la experiencia previa o la trayectoria de las empresas en el mercado local.

De acuerdo con fuentes del sector, la propuesta presentada por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos ascendió a US$ 1.200 millones, mientras que la oferta de Techint-Sacde quedó aproximadamente un 15% por encima de ese monto.

La primera inversión de los dueños de Inter Miami

Para Pumpco, subsidiaria de MasTec, la adjudicación representa su primer contrato de gran escala en Argentina. La empresa forma parte del grupo controlado por el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas, uno de los propietarios del club Inter Miami, donde juega Lionel Messi. Hasta ahora había participado sin éxito en otras licitaciones vinculadas con infraestructura energética, entre ellas la reversión del Gasoducto Norte, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y otra obra asociada al proyecto SESA.

Bonatti, con amplia experiencia internacional en construcción de ductos, aportará su capacidad técnica, mientras que Contreras Hermanos tendrá un rol central en las tareas de ingeniería y ejecución local. Debido a que la licitación fue de carácter internacional, la empresa argentina no podía presentarse como oferente principal y participó como integrante del consorcio.

El proceso licitatorio comenzó con alrededor de siete empresas y consorcios interesados, aunque las evaluaciones técnicas redujeron la competencia a dos propuestas finales. Desde el sector consideran que la mayor participación de compañías internacionales incrementó la competencia y contribuyó a reducir los costos de ejecución de este tipo de proyectos.

El gasoducto forma parte del desarrollo de Argentina LNG, la iniciativa liderada por YPF, ENI y XRG para transformar a Vaca Muerta en un polo exportador de gas natural licuado. En paralelo avanza el proyecto impulsado por Southern Energy (SESA), que contempla otra infraestructura de transporte independiente aunque sobre un corredor similar.

Pese a la adjudicación de la obra, el inicio de la construcción todavía depende de la aprobación de la decisión final de inversión (FID), prevista para fines de 2026 o comienzos de 2027. Una vez concretada esa instancia, se firmará el contrato definitivo y comenzará la ejecución de una de las mayores obras de infraestructura energética previstas para el desarrollo de Vaca Muerta y las futuras exportaciones argentinas de GNL.