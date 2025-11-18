Wall Street: los bonos y las acciones caen en la jornada de este martes

Los bonos operan en rojo en la jornada bursátil de este martes. El Merval toma ganancia y retrocede.

El mercado argentina opera en rojo en la jornada bursátil de este martes En Wall Street. Los bonos y las acciones caen. En la plaza local, el Merval toma ganancia y retrocede más de 2%.

La deuda soberana en dólares cotiza con mayorías en rojo en Nueva York, traccionada por el Global 2041 (-0,6%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la mima tónica y caen hasta 0,9%.

El riesgo país se ubica en 618 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval toma ganancia y retrocede más de 2%. En tanto, las acciones del panel líder operan con bajas generalizadas, traccionadas por Sociedad Comercial del Plata (-5,6%).

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en baja, la principal caída la registra el ADR de Loma (-4,1%).