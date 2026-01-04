Vaca Muerta: 2025 cerró con 35% más de producción y ahora viene lo mejor
Vaca Muerta es clave en la balanza energética, que tras equilibrar un crónico déficit crónico en 2025 generó unos US$ 7.000 millones en exportaciones.
La mayor parte de las inversiones llevan un tiempo de maduración hasta que se ven resultados concretos. En algún sentido, es lo que ocurrió con Vaca Muerta. Luego de años de ser la "nueva esperanza blanca" de la economía argentina en 2025 se consolidó como la principal fuente de provisión de gas natural y petróleo en el país.
Hoy Vaca Muerta explica el 60% de la oferta de petróleo y el 50% de la de gas natural en el país, con la estatal YPF liderando las inversiones y la producción en el sector energético, involucrada en proyectos de mediano y largo plazo como el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), junto a otras seis petroleras, que sacará por puertos del Atlántico el crudo de la formación no convencional, luego de recorrer 473 km de oeste a este.
También es parte del primer proyecto de construcción de una planta de licuefacción de GNL (gas natural licuado) para la exportación, en asociación con dos gigantes World Class, como la italiana ENI y ADNOC-XRG de los Emiratos Árabes Unidos, que proyecta exportar por 10.000 millones de dólares anuales. La inversión prevista trepa los 35.000 millones de dólares en cuatro años.
Además, YPF se está deshaciendo de sus proyectos de petróleo convencional, poniendo todo el foco y los dólares en incrementar su producción en Vaca Muerta.
Fracturas en Vaca Muerta
Los números finales de la producción de la formación no convencional en la Cuenca Neuquina, que abarca a las provincias de Neuquén y Mendoza, son elocuentes. Con 23.896 etapas de fractura (la medida de producción del shale) el incremento de producción representa un 34% más que el año anterior, indica el último relevamiento realizado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage para la fundación Contactos Energéticos.
El dato es relevante por cuanto a diferencia de la extracción del petróleo y gas convencional donde la inversión fuerte está en hacer el pozo y luego la inversión baja, en el shale oil y gas la inversión en equipos de fractura es permanente.
En este sentido hay que recordar que el año que acaba de terminar el balance energético arrojó un superávit de 6.067 millones de dólares en los primeros diez meses y cerraría el año en más de US$ 7000 millones.
Operadoras activas
El estudio de Fucello, revela que en diciembre se completaron 1791 etapas de fractura, apenas por debajo del nivel de noviembre pero con un salto interanual de 47,4% respecto de diciembre de 2024.
En el desagregado de producción por operadora, y tal como viene ocurriendo desde hace algunos meses YPF lideró el ranking, totalizando 778 etapas de fractura, esto es el 43% del total mensual. Le siguió Vista Energy con 260 etapas completadas el último mes del año y más atrás Pluspetrol, con 244 etapas de fractura.
Las otras compañías activas en diciembre fueron Tecpetrol con 201 punciones, Pampa Energía con 158, Chevron con 124, Phoenix Global Resources (PGR) con 87 y Pan American Energy (PAE) con 59.