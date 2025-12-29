Un centro de estudios kirchnerista cuestionó al Indec: qué puntos criticó

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ), integrado -entre otros- por los economistas Julia Strada y Hernán Letcher, cuestionó duramente la producción de estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) desde la asunción del presidente Javier Milei. El trabajo pone en foco la metodología de indicadores clave como salarios, inflación , pobreza , turismo y actividad económica , y advierte que los cambios introducidos generan problemas de comparabilidad y distorsionan la lectura de la evolución económica y social del país .

Uno de los ejes más sensibles del informe es la evolución del salario. Según los datos publicados entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 este segmento salarial registró un crecimiento real acumulado del 27,2%, un comportamiento que se desacopla de manera significativa del resto de los trabajadores. Mientras tanto, los salarios registrados —tanto privados como públicos— muestran trayectorias muy por debajo de ese desempeño.

De acuerdo con CEPA, este salto no se explica por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por cambios metodológicos introducidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que desde fines de 2023 amplió y refinó la captación de ingresos no laborales con nuevas preguntas y mayor precisión en la medición de ingresos como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, programas educativos como Progresar y otras ayudas sociales.

Si bien esto mejora la calidad de la información, el INDEC no explicitó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. El efecto es doble: por un lado, eleva artificialmente el salario promedio del empleo informal; por otro, incide directamente en la medición de la pobreza, ya que estos ingresos son el insumo central para estimar los deciles más bajos.

Otro capítulo central del informe refiere a la medición de la inflación. CEPA señala que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa utilizando una estructura de ponderadores basada, en esencia, en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2004/2005, actualizada a 2016. Esto implica una canasta de consumo poco representativa de los patrones actuales. Por ejemplo, alimentos y bebidas explican cerca del 30% del índice, mientras que servicios como vivienda, transporte y comunicaciones tienen un peso relativamente bajo.

Según el informe, si los nuevos ponderadores se hubieran aplicado desde noviembre de 2023, la inflación acumulada hasta noviembre de 2025 habría sido del 288,2%, frente al 249,5% informado oficialmente. La diferencia asciende a 38,7 puntos porcentuales y se concentra principalmente en febrero y abril de 2024, meses atravesados por fuertes aumentos tarifarios.

En febrero de 2024, el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentó 20,2%, frente a una inflación general del 13,2%. En abril, ese mismo rubro subió 35,6%, mientras el índice general marcó apenas 8,8%. CEPA advierte que la decisión de postergar la actualización metodológica no puede interpretarse como una omisión técnica, sino como una definición con impacto político, ya que la corrección no se aplica de forma retroactiva.

Baja artificial de la pobreza

Las distorsiones también se trasladan a la medición de la pobreza. El informe subraya que la Canasta Básica Total (CBT) subestima el peso real de los gastos no alimentarios. En la última medición, la Canasta Básica Alimentaria representa el 45% de la CBT, muy por encima del 38,4% que surgía de la ENGHO 2004/2005 y del 27% de la ENGHO 2017/2018. A pesar de los fuertes aumentos en servicios y transporte, el coeficiente de Engel prácticamente no varió entre 2023 y 2025, lo que evidencia que el indicador no captó los cambios en los patrones de consumo. El resultado es una línea de pobreza artificialmente baja, que reduce estadísticamente la cantidad de hogares pobres sin que exista una mejora real de ingresos.

En el plano institucional, CEPA advierte sobre el desfinanciamiento del INDEC y los cambios en las estadísticas de turismo. La Secretaría de Turismo decidió no renovar los convenios que sostenían la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera, lo que obligará a reformular estos operativos a partir de 2026. La decisión se produce en un contexto adverso: en octubre de 2025 el ingreso de turistas internacionales cayó 5,9% interanual, mientras que el gasto de argentinos en el exterior alcanzó USD 597 millones, frente a ingresos por apenas USD 232 millones. En el acumulado del año, la balanza turística registró un déficit cercano a USD 8.000 millones, el más alto desde 2018. Además, desde la asunción del actual gobierno se perdieron unas 450 empresas hoteleras y 7.257 puestos de trabajo registrados.

Por último, el informe cuestiona los recientes ajustes del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En septiembre de 2025, el INDEC revisó al alza datos previos y mostró un crecimiento interanual del 5,01%. Sin embargo, CEPA destaca que el 37% de ese aumento se explica por el componente “Impuestos netos de subsidios” y que la intermediación financiera creció 39,7% interanual, impulsada por spreads financieros y comisiones bancarias. Al excluir ambos componentes, el EMAE de septiembre se ubica apenas 0,7% por encima del nivel de noviembre de 2023, lo que relativiza la idea de una recuperación sostenida.