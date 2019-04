El sector minero alcanzó en 2018 exportaciones por US$ 3.855 millones, con una variación de 10% interanual, un aporte tributario a las arcas federales y provinciales de $ 29.176 millones y un incremento del empleo de 5% hasta alcanzar los 81.500 puestos, revelaron los directivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en la presentación de Arminera 2019, la XXII Exposición Internacional de la Industria Minera.

"El sector minero en la Argentina está preparado para que el verdadero envión vuelva a surgir y convertirse en motor del desarrollo productivo real, con sólo dar un marco adecuado a la actividad", explicó el presidente CAEM, Marcelo Alvarez, al exponer sobre el estado de situación del sector.

Alvarez reseñó que "la minería se consolidó en 2018 como el sexto complejo exportador del país con US$ 3.855 millones, 10% sobre las ventas externas de 2017, pero que no explica el potencial de la actividad que en Chile representa exportaciones por US$ 55.000 millones".

La generación de empleo de esta actividad extractiva se incremento el año pasado en 5% al representar un total de 81.500 puestos -directos e indirectos-, lo que significa 1,2% del total del empleo registrado con los salarios más altos del país junto a los de la producción petrolera.

El aporte tributario de la actividad representó el año pasado $ 29.176 millones, de los cuales $ 22.384 millones fueron a las cuentas nacionales; en tanto que en la cadena de valor de esta industria se destaca que 80% de las compras de bienes y servicios se realizan a pymes nacionales.

A pesar de la mejora, las autoridades de CAEM coincidieron en que para 2019 "habrá que esperar una caída de la actividad de hasta 10% por el efecto de la salida de producción de proyectos como La Alumbrera, Pirquitas y Casposo, y que los nuevos previstos como Cerro Moro o Linderos no alcanzarán a cubrir".

Sobre los ejemplos del impacto de la actividad, el presidente de CAEM resaltó que en 2018 la minería aportó en Santa Cruz US$ 1.600 millones en exportaciones, más del doble que la pesca (US$ 420 millones) y el petróleo (US$ 300 millones) juntos, y más de 21.000 empleos".

Situación similar se registra en San Juan, donde la minería representan 78% de las exportaciones de la provincia con montos que en 2018 alcanzaron los US$ 1.115 millones y 10.000 puestos de trabajo