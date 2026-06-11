Qué significa "ahorrar en negro", el polémico concepto de Manuel Adorni

Las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, para justificar parte de su patrimonio declarado instalaron un nuevo debate en torno a un concepto habitual en la economía argentina, pero poco frecuente en boca de un funcionario nacional: el de los “ahorros en negro”. La expresión fue utilizada por el propio funcionario al referirse a la composición de sus ingresos, donde las criptomonedas habrían tenido un papel fundamental para su crecimiento.

La discusión se originó a partir de las explicaciones brindadas por Adorni respecto de su declaración jurada patrimonial. El funcionario señaló que parte de la diferencia observada en sus ingresos y patrimonio correspondía a ahorros acumulados fuera del sistema financiero formal durante 25 años, “como gran parte de los argentinos”, y a ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin.

Qué es ahorrar en negro A partir de esas afirmaciones, surgieron cuestionamientos y consultas sobre qué implica exactamente tener dinero "en negro" y cuáles son las diferencias respecto de los ahorros registrados dentro del sistema financiero. Según explicó el economista José Vargas, director de Evaluecon, el término hace referencia a recursos que se mantienen por fuera de los canales financieros formales.

"Uno puede tener dinero en una caja de ahorro en pesos, dólares en una caja de ahorro en dólares, fondos comunes de inversión o plazos fijos. Todo eso está dentro del sistema", señaló. En cambio, sostuvo que se considera ahorro en negro a aquellos fondos que permanecen fuera de esos registros. "Dólares en el colchón, dinero en una cueva, dinero fuera del país o en paraísos fiscales. Todo lo que está por fuera del sistema se le dice que uno tiene los fondos en negro", explicó el especialista.

El desafío de justificar el origen de los fondos Más allá de la existencia de ahorros fuera del sistema financiero, Vargas destacó que el principal punto de discusión suele estar vinculado con la posibilidad de demostrar el origen y la evolución de esos recursos. "El problema de los ahorros en negro es la justificación", afirmó el economista al referirse al caso de Adorni.