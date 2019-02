Pignanelli y el "dólar a $50": ¿agorero o pronosticador?

El exdirector del Banco Central y dirigente del peronismo massista, Aldo Pignanelli, criticó este domingo la política económico financiera del gobierno nacional y lanzó una frase que sonó fuerte, sobre todo, por el grado de credibilidad que pueda llegar a tener y sus efectos secundarios en gente que no está informada. En declaraciones a AM 710 de Buenos Aires, dijo: "No es confiable pensar que el dólar esté a 48 pesos a fin de año. Si la inflación no va a bajar de 40% este año como dicen, con un dólar que estaba a 36 pesos a fin de año lo multiplicás por 1,40 y te va a dar un dólar superior a los 50 pesos"

Y agregó una serie de frases, en medio de las semanas previas a la campaña electoral y en que su fuerza busca un posicionamiento dentro del peronismo:

"Hoy el factor más desestabilizador de la economía se llama Mauricio Macri por sus grandes contradicciones".

"Este modelo económico está cuestionado, que prioriza la rentabilidad financiero por sobre la que genera el trabajo entonces sabemos cuál es el final. Es un modelo donde la acumulación se da en pocos grupos concentrados y una transferencia del sector productivo al financiero a través de endeudamiento y la tasa de interés. Esto termina con una crisis profunda. Argentina debe ser el único país que choca por enésima vez con la misma piedra"

"Hoy el factor más desestabilizador de la economía se llama Mauricio Macri por sus grandes contradicciones, hace tres días dijo que la inflación venía bajando y al otro día sale el índice oficial del INDEC que la inflación subió. No saben dónde están parados".

"En años electorales por la incertidumbre suele haber un corrimiento pero hoy el riesgo más grande no es la oposición sino el oficialismo".

"Este modelo no cierra por ningún lado y por eso no saben para dónde agarrar".