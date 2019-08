Para "Toto" Caputo la reacción de los mercados es "exagerada" y la crisis "es autoinfligida"

El exministro y titular del Banco Central Luis Caputo reapareció en un foro y se refirió a la situación económica del país. El exfuncionario estuvo 100 días al frente del BCRA y durante ese período hubo una fuerte devaluación cuando el dólar subió de $28,43 a $38,88.

En una exposición en la que estuvo junto a Emmanuel Álvarez Agis, señalado como un economista que suena fuerte para un eventual gabinete económico de Alberto Fernández, dijo que los mercados "exageran" y que no hay "fundamentos" para que Fernández defaultee.

De paso, hizo una crítica a la actual gestión de Guido Sandleris por dejar devaluar con una demanda marginal de dólares. "No es serio que el Banco Central deje devaluar la moneda 5, 8 por ciento su moneda por día con 5 millones de dólares", indicó.

Caputo analizó que los mercados han dado por cierto que Fernández "ya defaulteó, que viene con una reestructuración hostil y Alberto no dijo nada". Además, indicó que "no creo que tenga la intención de hacer ninguna de estas cosas y la gente que la asesora, como Emannuel, lo confirma acá, no piensan para nada así; el mercado ha tomado una posición extrema".

Caputo afirmó que la actual es "una crisis autoinfligida" y porque la situación económica "no amerita el tipo de crisis que algunos están avizorando". "Si políticamente convertimos esto en un desmadre somos unos tontos de los dos lados", puntualizó.