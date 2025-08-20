Nestlé vuelve a producir chocolates en la Argentina tras 20 años

La empresas Nestlé elaborará tres variedades de chocolates en la planta de la ciudad de Magdalena.

La empresa Nestlé vuelve a producir tabletas de chocolate en la Argentina después de más de 20 años sin fabricar en el país. La decisión implica la elaboración de tres variedades en la planta que tiene en la ciudad de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires.

Para iniciar, realizará tres variedades. Se trata de barras de chocolate con leche "súper cremoso", chocolate con almendras y chocolate semiamargo en formato de 25 y 50 gramos. La inversión se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer su operación en el país.

En Argentina, el mercado de tabletas representa hoy el 46% del volumen de la categoría, con un consumo per cápita de aproximadamente 2 kg anuales. Además, se estima que el 70% de las decisiones de compra de chocolate son impulsivas, y que cada consumidor elige, en promedio, seis tipos diferentes de chocolate, lo que refuerza la necesidad de una oferta diversa, atractiva y de calidad.

chocolates Nestle La palabra de Nestlé tras su inversión “Desde Chocolates Nestlé nos desafiamos cada día a desarrollar propuestas que respondan a las distintas preferencias de los consumidores. Creemos que cada persona merece encontrar su chocolate ideal, y por eso apostamos por un portafolio cada vez más versátil, innovador y accesible”, afirmó Guillermo Canosa, director del negocio de Chocolates de Nestlé Argentina.

“La sustentabilidad también es parte central de nuestra forma de trabajar: seleccionamos cuidadosamente los ingredientes y aplicamos buenas prácticas en cada etapa del proceso productivo. Así, no solo garantizamos la calidad que nos distingue, sino que también buscamos generar un impacto positivo en el medioambiente”, agregó.