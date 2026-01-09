Menor incertidumbre y más crédito: qué esperar del sistema financiero en 2026
Los datos de diciembre pasado muestran una mejoría respecto de los meses anteriores, siendo los mejores números del segundo semestre del año pasado. ¿Qué pasó con los depósitos?
El último mes del año pasado mostró una mejora en términos del nivel de crédito para empresas y familias respecto de lo que venía aconteciendo en la previa electoral, ya que el saldo total de préstamos en pesos al sector privado subió en términos nominales un 4,9% mensual, el stock llegó a $91,8 billones, lo que es un crecimiento interanual del 68,6%, contra los $54,5 billones al cierre del mismo mes del 2024.
En términos reales, el crecimiento del mes se estima alcanzó el 2,4%, y el anual el 28,7%. De esta manera, señala Guillermo Barbero de FCG, finaliza el año con un tono más optimista en las colocaciones, pues se recupera el ritmo de crecimiento nominal de los primeros 6 meses del año y se deja atrás un segundo semestre con crecimientos mensuales reales casi nulos. “Si analizamos el año en su conjunto, el crecimiento real del año fue prácticamente la mitad del crecimiento real del 2024 (52%), queda entonces como asignatura pendiente para el corriente 2026, retomar el ritmo de recuperación de la bancarización de la economía en todos sus rubros”, agregó.
Te Podría Interesar
También hay que destacar que los depósitos en pesos tuvieron un fuerte incremento en diciembre (+5,6%), contrarrestando los dos meses previos. El alza seguramente se vio influida por los pagos de aguinaldos y otros motivos de la típica estacionalidad del mes, consideran desde la consultora LCG. El incremento se explicó principalmente por el aumento de los depósitos a la vista (+13,3% mensual real). La mayor contribución a la variación general de los depósitos en pesos provino de las cajas de ahorro, que aportaron 3,7 puntos porcentuales y registraron un crecimiento de 14,1% mensual real, mientras que los depósitos en cuenta corriente contribuyeron con 2,2 puntos, con una expansión de 12% mensual real. El único componente que registró una caída fueron los depósitos a plazo, que disminuyeron 2,7% mensual real.
Ahora bien, qué esperar en el corto plazo: “Dada la menor incertidumbre macroeconómica y la reducción de las expectativas de devaluación, se espera que continúe el aumento de los depósitos en pesos y se modere el crecimiento de los depósitos en dólares. Mientras que, en el mediano plazo, el dinamismo estará condicionado por la evolución de las tensiones cambiarias, y bajo el nuevo esquema cambiario (el techo de la banda se ajusta según la inflación pasada) podría contribuir a disminuir dichas tensiones, pero todo dependerá de la volatilidad que se verifique dentro de las bandas”, opinan los analistas de LCG.
Con relación a lo acontecido en materia crediticia, veamos las principales conclusiones de un informe de FCG analiza individualmente las principales líneas de préstamos y sus diferentes comportamientos.
- En relación a los préstamos comerciales, subieron en términos nominales un 5,3% mensual, el saldo llegó a $30,1 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 44,9%, contra los $20,8 billones al cierre del mismo mes del 2024. En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 2,8%, y el anual el 10,6%. De modo que se encadena “un segundo mes de recuperación del crédito en términos reales, aunque hay que destacar que esta cartera fue la que menos aportó al crecimiento global, los crecimientos anuales en términos nominales y reales, quedan muy lejos de lo sucedido en el 2024, cuando alcanzaron valores del 231% y 50% respectivamente”, señala Barbero. En tal sentido, vale rescatar que el tercer trimestre del año marcó una pausa en el camino ascendente, debido a la gran suba de las tasas, la disminución de las líneas disponibles y la incertidumbre ocasionada por las elecciones de medio término.
- La línea de préstamos personales subió en términos nominales un 1,3% mensual, el saldo llegó a $19,1 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 89%, contra los $10,1 billones al cierre del mismo mes del 2024. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,1% y un incremento anual del 44,3%. De esta manera se cierra un trimestre de franco retroceso en este segmento que venía liderando la recuperación del crédito en pesos en valores absolutos. “El incremento de los indicadores de mora parecen haber desalentado a los bancos a seguir colocando al ritmo del primer semestre del año. Cabe recordar que durante el 2024 tuvimos un crecimiento real del 134%. Gestionar la recuperación de los clientes en situación irregular, para que se integren nuevamente a la cartera activa, se presenta como el desafío más importante para la primera parte del 2026”, advierte.
- La operatoria a través de tarjetas de crédito subió en términos nominales un 4,8% mensual, el saldo llegó a $23,6 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 52,8%, contra los $15,5 billones al cierre del mismo mes del 2024. En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 2,3% y el anual el 16,6%. Así se cierra el año con una interesante recuperación de esta operatoria, gracias a la reaparición de las cuotas sin interés y a las promociones comerciales, tratando de acercar a aquellos clientes que aún mantienen límites de crédito disponibles. “Debemos destacar que el desempeño de este año ha estado por debajo del 2024, durante el cual el alza real llegó al 31%. En este caso también, la gestión de las cuentas irregulares será el desafío a superar para seguir creciendo”.
- La línea de créditos prendarios subió en términos nominales un 0,8% mensual, el saldo llegó a $5,7 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 77,7%, contra los $3,2 billones al cierre del mismo mes del 2024. En términos reales, se registra una caída mensual del 1,7% y un incremento anual del 35,7%. “El último trimestre del año arrojó valores de caída en términos reales para la cartera, el bajo nivel de patentamiento del mes explica también la baja performance de los créditos. A favor de esta línea podemos decir que el crecimiento real anual estuvo cerca del correspondiente al año 2024, el cual fue del 52%”.
- En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, subió en términos nominales un 5,7% mensual, el saldo llegó a $6,5 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 258,8%, contra los $1,8 billones al cierre del mismo mes del 2024. A nivel real, el crecimiento del mes alcanzó el 3,1% y el anual el 173,9%. “Repite un mes con un porcentaje de crecimiento interesante, aunque de menos de la mitad de los valores que supo tener durante los primeros 10 meses del año. Es la cartera que ha marcado el mayor crecimiento porcentual del año 2025, y la única que ha crecido en términos reales por encima del 2024 (39,5%)”.
- En relación a los préstamos en dólares, subió 0,9% mensual, el saldo llegó a US$18.473 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 70,8%, contra los u$s10.813 millones al cierre del mismo mes del 2024. El 72,1% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, la cual registró una caída mensual del 0,5% y un incremento anual del 60,7%. El crecimiento en valores absolutos del 2025 fue de u$s7.660 millones, prácticamente el mismo valor que el experimentado durante el 2024: US$7.383 millones.
- El saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito subió un 17,2% mensual, el saldo llegó a US$730 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 51,1%, contra los u$s483 millones al cierre del mismo mes del 2024. Se observa un crecimiento de los valores debido al período de vacaciones y las compras al exterior.