Menor incertidumbre y más crédito: qué esperar del sistema financiero en 2026

El último mes del año pasado mostró una mejora en términos del nivel de crédito para empresas y familias respecto de lo que venía aconteciendo en la previa electoral, ya que el saldo total de préstamos en pesos al sector privado subió en términos nominales un 4,9% mensual, el stock llegó a $91,8 billones, lo que es un crecimiento interanual del 68,6%, contra los $54,5 billones al cierre del mismo mes del 2024.

En términos reales, el crecimiento del mes se estima alcanzó el 2,4%, y el anual el 28,7%. De esta manera, señala Guillermo Barbero de FCG, finaliza el año con un tono más optimista en las colocaciones, pues se recupera el ritmo de crecimiento nominal de los primeros 6 meses del año y se deja atrás un segundo semestre con crecimientos mensuales reales casi nulos. “Si analizamos el año en su conjunto, el crecimiento real del año fue prácticamente la mitad del crecimiento real del 2024 (52%), queda entonces como asignatura pendiente para el corriente 2026, retomar el ritmo de recuperación de la bancarización de la economía en todos sus rubros”, agregó.

También hay que destacar que los depósitos en pesos tuvieron un fuerte incremento en diciembre (+5,6%), contrarrestando los dos meses previos. El alza seguramente se vio influida por los pagos de aguinaldos y otros motivos de la típica estacionalidad del mes, consideran desde la consultora LCG. El incremento se explicó principalmente por el aumento de los depósitos a la vista (+13,3% mensual real). La mayor contribución a la variación general de los depósitos en pesos provino de las cajas de ahorro, que aportaron 3,7 puntos porcentuales y registraron un crecimiento de 14,1% mensual real, mientras que los depósitos en cuenta corriente contribuyeron con 2,2 puntos, con una expansión de 12% mensual real. El único componente que registró una caída fueron los depósitos a plazo, que disminuyeron 2,7% mensual real.

Ahora bien, qué esperar en el corto plazo: “Dada la menor incertidumbre macroeconómica y la reducción de las expectativas de devaluación, se espera que continúe el aumento de los depósitos en pesos y se modere el crecimiento de los depósitos en dólares. Mientras que, en el mediano plazo, el dinamismo estará condicionado por la evolución de las tensiones cambiarias, y bajo el nuevo esquema cambiario (el techo de la banda se ajusta según la inflación pasada) podría contribuir a disminuir dichas tensiones, pero todo dependerá de la volatilidad que se verifique dentro de las bandas”, opinan los analistas de LCG.

Con relación a lo acontecido en materia crediticia, veamos las principales conclusiones de un informe de FCG analiza individualmente las principales líneas de préstamos y sus diferentes comportamientos.