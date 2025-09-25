Los salarios de julio le volvieron a ganar a la inflación de la mano de la informalidad laboral

El índice de salarios elaborado por el Indec registró un aumento promedio del 2,5% en el mes de julio , con lo que superó el nivel de inflación de ese mes que fue del 1,9%.

Este crecimiento se explicó principalmente por el incremento del 3,6% en el sector privado no registrado , mientras que el sector privado formal subió 2,2% y el sector público 2,3%. En este último ítem hay que desagregar los salarios que aporta el estado nacional que creció sólo un 0,6%, mientras que los salarios provinciales subieron un 2,6%.

Pese a este buen desempeño mensual, la acumulación de los salarios entre enero y mayo muestra que el promedio de las remuneraciones creció 17,1%, quedando por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que alcanzó el 36,6%.

En el primer semestre, los salarios privados aumentaron un 16,2%, los no registrados un 57,9%, mientras que los públicos lo hicieron un 19,1%.

Llama la atención la distancia cada vez mas grande que tiene la variación salarial en el llamado sector privado no registrado, que no es más que la informalidad laboral o empleo en negro.

Los números de mejora salarial triplican los alcanzados por los sectores formales (estatal y privado registrado) y superan por amplio margen las variaciones de precios. En este sector la variación internual de salarios fue del 139,7%, mientras que en los otros dos casos fue del 39,8% (formal privado) y 41,3% (público).