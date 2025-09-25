Los salarios de julio le volvieron a ganar a la inflación de la mano de la informalidad laboral
Con una fuerte incidencia del sector privado no registrado, los salarios le ganaron a los precios en el mes de julio, aunque en el cómputo interanual aun pierde cerca de diez puntos porcentuales.
El índice de salarios elaborado por el Indec registró un aumento promedio del 2,5% en el mes de julio, con lo que superó el nivel de inflación de ese mes que fue del 1,9%.
Este crecimiento se explicó principalmente por el incremento del 3,6% en el sector privado no registrado, mientras que el sector privado formal subió 2,2% y el sector público 2,3%. En este último ítem hay que desagregar los salarios que aporta el estado nacional que creció sólo un 0,6%, mientras que los salarios provinciales subieron un 2,6%.
Pese a este buen desempeño mensual, la acumulación de los salarios entre enero y mayo muestra que el promedio de las remuneraciones creció 17,1%, quedando por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que alcanzó el 36,6%.
Fuerte mejora salarial en los sectores de informalidad laboral
En el primer semestre, los salarios privados aumentaron un 16,2%, los no registrados un 57,9%, mientras que los públicos lo hicieron un 19,1%.
Llama la atención la distancia cada vez mas grande que tiene la variación salarial en el llamado sector privado no registrado, que no es más que la informalidad laboral o empleo en negro.
Los números de mejora salarial triplican los alcanzados por los sectores formales (estatal y privado registrado) y superan por amplio margen las variaciones de precios. En este sector la variación internual de salarios fue del 139,7%, mientras que en los otros dos casos fue del 39,8% (formal privado) y 41,3% (público).