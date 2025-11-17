Presenta:

Los bonos y las acciones operan mixtas, mientras que el Merval sube

La jornada financiera comenzó con movimientos mixtos en el mercado local, donde el Merval registra un leve avance y los bonos muestran comportamientos dispares, mientras el riesgo país se mantiene en 613 puntos.

Gonzalo Martínez

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Bolsa de Nueva York

El mercado argentino opera dispar en la apertura de la jornada de este lunes. En la plaza local, los bonos y las acciones operan mixtas.

Mientras que el Merval, el mayor índice bursátil de la plaza local, avanza 0,2%.

El riesgo país se ubica en 613 puntos básicos.

En cuanto a los activos argentinos que cotizan en Wall Street, los bonos operan mixtos en el pre market. La bolsa de Nueva York abre a las 11.30 horario local.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación.

Noticia en desarrollo...

