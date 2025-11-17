La reactivación de la represa hidroeléctrica de Aña Cuá sumará unos 1.000 trabajadores

Trabajadores argentinos y paraguayos de la Entidad Binacional Yacyretá ingresaron juntos al predio de la represa donde se reactivaron oficialmente las obras civiles y electromecánicas de Aña Cuá, el proyecto que permitirá ampliar la potencia del complejo hidroeléctrico Yacyretá, clave en la estructura energética argentina.

La represa Aña Cuá está ubicada en el río Paraná, a pocos kilómetros aguas abajo de la represa principal de Yacyretá , específicamente en el vertedero del brazo del mismo nombre. Se encuentra en la frontera entre Argentina y Paraguay, cerca de las ciudades de Ituzaingó (Corrientes, Argentina) y Ayolas (Paraguay).

Aña Cuá es una ampliación estratégica que permitirá incorporar más de 270 megavatios de energía limpia, fortalecer el sistema eléctrico binacional y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para las provincias del NEA y el sur de Paraguay.

El acto de reanudación de la obra en el Brazo Aña Cuá contó con la participación de los directores ejecutivos Alfonso Peña (Argentina) y Luis Benítez Cuevas (Paraguay); miembros del Consejo de Administración de ambas márgenes, y equipos técnicos y administrativos de la EBY .

También estuvieron presentes el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana; el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y el senador nacional por esa provincia, Carlos "Camau" Espínola.

10% más de energía

La ampliación de Aña Cuá permitirá sumar un 10% adicional de generación a Yacyretá, lo que se traducirá en más energía disponible para Argentina y Paraguay y en un aporte clave para la estabilidad del sistema eléctrico interconectado. El aumento de generación implicará, además, aproximadamente US$53 millones adicionales por año, recursos que fortalecerán la capacidad operativa y financiera del complejo hidroeléctrico.

Desde la central de Yacyretá del lado paraguayo estimaron que la primera turbina entrará en funcionamiento en julio de 2028.

En declaraciones a la prensa el director argentino, Alfonso Peña, subrayó que la reanudación de los trabajos "marca un avance decisivo para la integración energética y para el desarrollo de las comunidades de la región, que verán crecer tanto la oferta de empleo como la actividad productiva asociada a la obra".

Más empleo en las provincias del NEA

La reactivación de Aña Cuá generará 1.000 nuevos puestos de trabajo, con un impacto directo, tanto en materia económica como social, en las economías regionales. La mayor parte de la demanda laboral será cubierta en la zona de influencia, beneficiando especialmente a las ciudades de Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay), además de otras localidades cercanas al complejo Yacyretá.

Según informaron desde la Entidad Binacional Yacyretá, la reactivación se esperada desde hace meses, e implica mucho más que el reinicio de máquinas y hormigoneras: abre el camino para sumar más de 270 MW de energía limpia al sistema, un aporte clave para la matriz energética regional en un contexto de creciente demanda.

Pero también tendrá un fuerte impacto económico y social. Desde el Consorcio Aña Cuá y las autoridades binacionales se subrayó que este avance no puede leerse solo en términos técnicos.

"Es un momento humano, histórico y profundamente binacional", destacaron en el acto de relanzamiento.

"Aña Cuá significa más energía, más futuro y más oportunidades para nuestra gente", remarcaron desde la EBY, celebrando el retorno de una obra que, además de ampliar la generación, tendrá impacto social.