La paradoja económica: superávit fiscal en alza, pero el consumo se hunde

Sobre la meta con el FMI (Fondo Monetario Internacional), señaló: "la meta confirmada para todo el 2025 es 1,6%, con lo cual el ritmo indica que lo vas a conseguir hacia septiembre, octubre", enfatizando que "cualquier gobierno [...] tiene que tener estos resultados fiscales. Si no, volvemos a la inflación".

Carlos Burgueño 19 de junio

Respecto al consumo, Burgueño expuso datos contrastantes: "el consumo mayorista cae 3,5%", mientras los shoppings "seguirán en crisis". Sobre las divergentes interpretaciones de la caída en mayoristas, indicó que si bien algunos opinan que la gente está comprando menos, otros dirán que "el que está comprando menos es el particular que antes iba a los mayoristas, porque ya no tiene que stockear porque no hay inflación. Y ahí es un elegí tu propia aventura".