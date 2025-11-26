La mancha venenosa de Jeffrey Epstein no se detiene: nadie está a salvo del escándalo

El Congreso de Estados Unidos publicó recientemente documentos (20.000 correos electrónicos) sobre el caso Jeffrey Epstein que sigue generando escozor en el establishment estadounidense y global , y que incluso ha salpicado al exsecretario del Tesoro de EE.UU., el reconocido e influyente economista e intelectual, Larry Summers .

Summers decidió abandonar el Consejo de Administración de OpenAI después de que los documentos lo relacionan con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

"En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido dimitir del Consejo de Administración de OpenAI . Me avergüenzo profundamente de mis acciones y reconozco el dolor que han causado. Asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de seguir comunicándome con Epstein ", anunció en un documento remitido a la cadena CNBC.

Destacó además el potencial de OpenAI y aseguró que seguirá "de cerca" la evolución de la compañía, a la que se incorporó en 2023 en medio de las turbulencias en torno a su CEO, Sam Altman, quien abandonó la empresa por un reducido período de tiempo. "Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la empresa y espero seguir de cerca su progreso", señaló Summers .

Desde la compañía solo manifestaron su respeto por la decisión de Summers y le agradecen los servicios prestados. " Larry ha decidido dimitir del Consejo de Administración de OpenAI, y respetamos su decisión. Agradecemos sus numerosas contribuciones y la perspectiva que aportó al Consejo", explicó un vocero de la tecnológica estadounidense en un comunicado.

Vale recordar que el Senado de EE.UU. aprobó por unanimidad un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar todos los expedientes de Epstein.

Pero las vicisitudes de Summers no terminan aquí, porque como expresidente de la Universidad de Harvard y actual profesor, se le abrirá una investigación para aclarar la relación del exsecretario del Tesoro con Epstein, pero además también deja su puesto en el Consejo Asesor del grupo español Santander.

Esto se supo después de abandonar el Consejo de Administración de OpenAI, cuando Summers también dimitió del Consejo Asesor Internacional de Banco Santander, como así lo dio a conocer un vocero de la entidad financiera a varios medios luego de la publicación del Congreso de EE.UU. Summers anunció su retiro de la vida pública.

Con relación a Harvard, el Harvard Crimson informó que se abrió una nueva investigación sobre Summers, después de que legisladores publicaran una gran cantidad de documentos, incluyendo correos electrónicos intercambiados entre Epstein y Summers.

Summers investigado

De acuerdo con los medios, en dichos correos, el expresidente y profesor de economía de Harvard le pedía consejo a Epstein sobre cómo seducir a una joven economista. El intercambio de correos continuó hasta el arresto de Epstein en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Summers también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Trump.

Además de su retiro de sus compromisos públicos, Summers también habría rescindido sus vínculos con el Center for American Progress, un centro de estudios progresista, y con la sección de opinión del New York Times.

Según algunos medios, el Harvard Crimson fue el primero en informar sobre la extensa correspondencia entre Summers y Epstein acerca de sus intentos de seducir a una joven a la que asesoraba. Estos dos intercambiaron mensajes de texto y correos electrónicos con regularidad desde noviembre de 2018 hasta julio de 2019 sobre el acercamiento de Summers a dicha mujer.

Según comentan, Epstein solía aconsejar a Summers sobre cómo debía comunicarse con una joven economista, y en cierto momento, Epstein se autodenominó el "compañero" de Summers durante su correspondencia. Summers está casado desde 2005. La correspondencia tuvo lugar mucho después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales a nivel estatal en Florida.

Los mencionados correos electrónicos formaban parte de un lote de 20.000 que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó días atrás como parte de su investigación en curso sobre las actividades de Epstein. Los herederos de Epstein entregaron los correos al comité del Congreso en respuesta a una citación judicial.

Arde el e-mail

La relación de Summers con Epstein ya era de dominio público antes de que se publicaran los correos electrónicos. Sin embargo, se desconocía hasta ahora el alcance de la comunicación entre Summers y Epstein. Vale recordar que Epstein recibió un acuerdo de culpabilidad favorable por parte de la fiscalía tras ser acusado de solicitar los servicios de prostitutas menores de edad.

Fue el fiscal federal principal del sur de Florida, Alexander Acosta, quien autorizó el acuerdo de no enjuiciamiento, y declaró ante el Comité de Supervisión que la falta de cooperación de las víctimas podría frustrar un proceso federal contra Epstein.

Summers es conocido principalmente por haber sido secretario del Tesoro durante la presidencia de Clinton y director del Consejo Económico Nacional del presidente Obama. Fue presidente de Harvard desde 2001 hasta 2006, año en que dimitió debido a varios escándalos, entre ellos comentarios controvertidos sobre la falta de mujeres en la ciencia y la ingeniería.

Los demócratas progresistas han criticado durante mucho tiempo las posturas económicas moderadas de Summers y su influencia dentro del partido. Summers criticó duramente el plan de estímulo económico de la administración Biden de 2021 y predijo con precisión la inflación posterior.

Con respecto a Epstein, cabe recordar que falleció en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales en Manhattan y cuya muerte fue oficialmente declarada suicidio, conclusión que la administración Trump reafirmó al decidir no divulgar los archivos gubernamentales sobre él condenado a principios de este año.

Como destacan quienes han seguido de cerca este caso, el manejo de los archivos de Epstein por parte de la administración Trump ha generado un nuevo escrutinio sobre el tráfico sexual de Epstein y sus relaciones con el actual presidente de Estados Unidos y otras personas influyentes.

El magnatefue amigo de Epstein desde la década de 1990 hasta mediados de la década de 2000 pero no ha sido acusado de conducta inapropiada durante su amistad. Semanas atrás, Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar a destacados demócratas vinculados a Epstein y mencionó específicamente a Summers, al expresidente Bill Clinton y al multimillonario donante demócrata Reid Hoffman. La fiscal general Pam Bondi asignó rápidamente la investigación al principal fiscal federal de Manhattan tras recibir la orden del mandatario.

Nadie soslaya que Epstein visitó en varias ocasiones la Casa Blanca cuando la ocupaba Clinton quien incluso voló repetidamente en el célebre avión privado del fallecido magnate. Por su parte, Hoffman visitó la finca de Epstein en las Islas Vírgenes y ayudó a facilitar las donaciones del fallecido al laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

También Hoffman se disculpó previamente por su relación con Epstein y se mostró a favor de la publicación de los archivos. Mientras que un vocero de Clinton desestimó la investigación del gobierno de Trump y afirmó que el ex presidente no había cometido ninguna irregularidad. Al parecer, Clinton no ha sido acusado de ningún delito en relación con su amistad con Epstein, que terminó alrededor de 2003.