La fortuna de los 50 principales empresarios argentinos cayó US$12.000 millones

La fortuna de los 50 principales empresarios y familias argentinas disminuyó US$ 12.000 millones respecto del 2018 y alcanza los US$ 58.000 millones, informó este domingo la revista Forbes Argentina.

De esta manera, la comparación interanual muestra una caída del 17,1% respecto de los US$ 70.000 millones que concentraban los 50 empresarios y familias más poderosas de Argentina el año pasado.

El primer puesto lo encabezó, al igual que en 2018, Paolo Rocca con US$ 8.000 millones, US$ 1.700 millones menos que el año pasado. El magnate procedente de Italia dirige el grupo Techint, que controla las empresas Ternium y Tenaris, y la petrolera Tecpetrol.

El segundo puesto lo mantuvo Alejandro Pedro Bulgheroni y familia, con US$ 6.200 millones, frente a los US$ 7.300 millones del año pasado. Bulgheroni y familia controlan la petrolera Pan American Energy Group, empresa con presencia en la explotación de Vaca Muerta, en Neuquén.

El tercer puesto, con US$ 3.000 millones, lo ocupa Gregorio Pérez Companc y familia, que controla, entre un amplio portfolio de empresas, la alimenticia Molinos Río de la Plata.

Completan la principales posiciones del ranking Alberto Roemmers (US$ 2.800 millones); Jorge Pérez (US$ 2.600 millones); Marcos Galperín (US$ 2.500 millones); Hugo Sigman y Silvia Gold (US$ 2.400 millones) y Edith Rodríguez (US$ 2.000 millones).

Le siguen la familia Werthein (US$ 2.000 millones); Eduardo Eurnekian (US$ 1.500 millones); Luis Alejandro Pagani y familia (US$ 1.100 millones); Francisco De Narváez (US$ 970 millones); Julio Alfredo Fraomeni (US$ 920 millones).

Luego se ubican Alfredo Coto (US$ 870 millones); Héctor Pedro Poli y familia (US$ 850 millones); Javier Santiago Madanes Quintanilla (US$ 830 millones); Juan Carlos Bagó y Sebastián Bagó (US$ 800 millones); Alfredo Román y familia (US$ 800 millones); Felipe y Marcela Noble Herrera (US$ 800 millones) y Eduardo Costantini (US$ 790 millones).

Se ubican seguidamente Enrique Eskenazi (US$ 750 millones); Samuel Liberman Falchuk (US$ 720 millones); Lilia Neumann de Sielecki (US$ 700 millones); Jorge Horacio Brito (US$ 690 millones); Jorge Ezequiel Delfín Carballo (US$ 690 millones); Familia Urquía (US$ 690 millones); Federico Braun y familia (US$ 670 millones); Wenceslao Casares (US$ 660 millones); Claudio Fernando Belocopitt (US$ 620 millones) y Wood Staton (US$ 580 millones).

En el puesto 35 figura el futbolista Lionel Messi, por un monto de US$ 420 millones, según el ránking de Forbes.

Fuente: Télam