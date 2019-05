La compra de dólares de particulares cayó 35% en abril

La compra de dólares por parte del público, ya sea para ahorro o viajes al exterior, ascendió en abril a US$ 1.500 millones, 35% menos respecto a los US$ 2.250 millones de igual mes de 2018, informó este martes el Banco Central.

Según el Informe Cambiario de abril, en ese mes los clientes de entidades compraron en el mercado de cambios US$ 932 millones, mientras que el Tesoro Nacional y el conjunto de entidades autorizadas ofertaron US$ 600 millones y US$ 332 millones, respectivamente.

Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por unos US$ 1.700 millones.

Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta en términos históricos, Oleaginosas y cereales, tuvo ventas netas por US$ 2.100 millones, superiores al balance comercial aduanero del sector estimado en US$ 1.900 millones.

Las otras empresas realizaron compras netas por US$ 350 millones, unos US$ 1.850 millones menos que en abril de 2018 debido a las menores importaciones observadas en los últimos meses.

Los Inversores institucionales y otros, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas por alrededor de US$ 1.030 millones, mostrando un descenso respecto a las compras netas observadas en abril de 2018 por unos US$ 1.610 millones.