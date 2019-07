Investigan a un grupo bancario internacional por presunto espionaje

Un juez de la Audiencia Nacional española imputó ayer al grupo bancario BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El magistrado acordó la imputación del BBVA a petición de la Fiscalía Anticorrupción, dentro del caso por el que se investiga el espionaje supuestamente encargado por la dirección anterior del banco a un antiguo jefe policial español, el ex comisario José Villarejo, confirmaron a EFE fuentes jurídicas.

Villarejo, que fue uno de los jefes policiales más importantes de España, está en prisión preventiva desde noviembre de 2017, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal por distintos hechos.

En este caso se investiga la relación de BBVA con Cenyt, una empresa de Villarejo, que habría sido responsable de espiar unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos -incluidos miembros del Gobierno español-, periodistas, banqueros y empresarios, según la investigación.

El BBVA contrató los servicios de Cenyt por cinco millones de euros.

La investigación sospecha que la relación del banco con Cenyt comenzó en 2004 cuando el grupo español de construcción y gestión de infraestructuras Sacyr, inició infructuosamente un movimiento para tomar el control de grupo bancario.

La Fiscalía solicitó la imputación del banco la semana pasada, después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA.

A juicio del Ministerio Público, estos documentos acreditarían que los pagos "ilícitos" a Cenyt, "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal", y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.

Varios cargos actuales y pasados del banco están investigados en esta causa, que es secreta, incluido el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, que abonó una fianza de 300.000 euros para no ir a prisión.

BBVA es el segundo grupo bancario español y tiene una presencia importante en América Latina, especialmente en México, donde es la mayor entidad financiera del país a través de su filial Bancomer, mientras que es uno de los líderes regionales en el sector en el sureste de Estados Unidos.

Además, mantiene filiales en la Argentina, Colombia y Perú, mientras tiene una presencia más reducida en Paraguay, Venezuela, Uruguay y Bolivia.