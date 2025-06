Inflación controlada, pero el Gobierno está preocupado a pocos meses de las elecciones

Respecto al endeudamiento y el pago de vencimientos, Burgueño se refirió específicamente al vencimiento del 9 de julio donde "hay que pagar 4.500 millones de dólares. Se toman dólares para pagar un vencimiento de deuda. O sea, tomaste deuda para pagar deuda". Reconoció la dificultad estructural: "lo más sano del mundo es pagarla con los dólares que vos juntás por exportaciones. No estás haciendo eso... no estás juntando dólares". Sobre las recientes colocaciones, opinó: "tampoco está mal la ingeniería financiera... la verdad es que yo no pensé que iban a colocar un REPO (operación de recompra) de los mil millones de dólares y otro bono por 500 dólares contra pesos... con una colocación de deuda razonable".

Sin embargo, enfatizó el problema de fondo: "no estás acumulando dólares para la reserva entonces no podés pagar el vencimiento del 9 de julio con reservas acumuladas. Ahí sí hay un problema... ¿Por qué no acumulaste? Bueno, es lo que discutimos siempre". Sobre la sostenibilidad, fue claro: "¿esto es sostenible en el largo plazo? No". Igualmente agregó que "hoy estamos mejor que hace un año, en este sentido".