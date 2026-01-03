Fin de año financiero: más calma, inflación en foco y oportunidades

El fin de año encontró a los mercados en un escenario de mayor calma y reordenamiento, tras meses de alta volatilidad . Analizamos un contexto atravesado por cambios relevantes en el esquema cambiario y por señales alentadoras tanto en la renta fija como en la renta variable, que comienzan a delinear un horizonte más previsible para inversores y analistas de cara al próximo ciclo económico.

El BCRA anunció modificaciones en el régimen cambiario: las bandas dejarán de crecer a un ritmo fijo del 1% mensual y pasarán a ajustarse según la inflación (tanto para arriba como para abajo en las dos puntas). El objetivo central ahora es la acumulación de reservas, con una meta cercana a los US$ 10.000 millones.

Este cambio busca eliminar la discusión sobre el atraso cambiario y aportar mayor previsibilidad. En los últimos días, el Tesoro intensificó la compra de dólares (con operaciones superiores a US$ 300 millones diarios), fortaleciendo las reservas y reduciendo dudas sobre los pagos de corto plazo. En este contexto, el dólar financiero tuvo movimientos de ajuste, pero se mantiene contenido, mientras los futuros volvieron a alinearse dentro del esquema de bandas.

Con un leve repunte en la inflación implícita (del 22% al 24%), el mercado volvió a poner el foco en la cobertura inflacionaria . Los bonos CER, especialmente en el tramo largo, fueron los grandes ganadores de la semana, con una rápida compresión de tasas que sorprendió incluso a carteras ya posicionadas.

Las tasas fijas cortas mostraron mayor debilidad, afectadas por expectativas de inflación algo más altas y salidas de liquidez desde Lecaps. En este escenario, el CER aparece como una herramienta clave para proteger valor real, mientras el tramo medio de la curva comienza a alinearse.

Renta fija en dólares: un hito en la curva

La renta fija hard dólar continúa mostrando señales positivas. El Bonar 2030(AL30) perforó rendimientos de dos dígitos, ubicándose cerca del 9,5%, y el riesgo país ronda los 550 puntos.

La curva de globales se mantiene firme y la reciente emisión del AN29 funcionó como una prueba exitosa para futuras colocaciones internacionales.

Para perfiles más optimistas, el valor sigue estando en el tramo largo de la curva, donde el efecto duration amplifica las subas ante mejoras en tasas o riesgo país.

Renta variable: ¿rally de Navidad?

Diciembre fue un buen mes para las acciones. El sector bancario lideró las subas, con avances muy fuertes en dólares, acompañado por energía y algunos industriales. El Merval acumuló cerca de 8% en pesos y 5% en dólares en el mes, con volumen y momentum positivos.

A nivel internacional, se destacó Micron, empresa de semiconductores vinculada a IA y cloud, con un rally superior al 180% en el año y un balance que confirmó fundamentos más sólidos que gran parte del sector tecnológico. Si se analiza la relación entre valor de mercado e ingresos, muchas compañías tecnológicas hoy cotizan en niveles muy exigidos. Casos como Tesla o Palantir muestran múltiplos muy por encima de sus ingresos, mientras que el promedio del sector se ubica entre 20 y 25 veces.

Micron, en cambio, se encuentra por debajo de ese promedio, lo que le otorga un potencial de crecimiento más orgánico dentro de un mercado ampliamente inflado. Antes de la presentación de resultados, su ratio era incluso más alto, pero un balance sólido permitió corregir valuaciones y reforzar su atractivo en el corto plazo. También los metales muestran dinamismo: la plata volvió al centro de la escena, con fuertes subas y potencial adicional frente al oro.

Orden macro y oportunidades

El mensaje central del cierre de año fue claro: mayor tranquilidad cambiaria, inflación que vuelve a ser un factor de decisión por el momento y oportunidades que aparecen, tanto en renta fija como en renta variable, según perfil y horizonte. Seguimos monitoreando un escenario donde la previsibilidad macro, el orden fiscal y el acceso al financiamiento serán determinantes para el 2026.

* Carina Egea, CEO Portfolio S.A.

IG: @portfolio_finanzas