En qué conviene invertir: así fue el evento MDZ para saber qué camino seguir con las finanzas

El Salón Mirador del Hotel Sheraton en Mendoza comienza a llenarse poco a poco. Invitados y asistentes llegan con entusiasmo y muchas expectativas para participar de una nueva edición del Ciclo de Charlas MDZ. La consigna de esta tarde promete despertar debate: “Inversor de riesgo VS Inversor conservador. ¿Cuál considerás que sos?”. El ambiente se siente dinámico, con conversaciones cruzadas entre quienes van tomando asiento, mientras la vista panorámica de la ciudad enmarca el inicio de la jornada. Entre saludos, fotos y primeras impresiones, ya se percibe el interés por escuchar a los protagonistas: Federico Giroldi y Elena Alonso, quienes compartirán sus perspectivas sobre las distintas formas de invertir.

La charla será moderada por el director periodístico de MDZ, Rubén Rabanal, y se extenderá hasta las 19 horas, con la promesa de aportar claridad y herramientas para todos aquellos que buscan entender mejor el mundo de las inversiones.

En el encuentro habrá una recepción previa. Luego los especialistas disertarán y se abrirá el debate. Más tarde habrá un espacio para juegos.

Elena Alonso será la encargada de alegar a favor del "inversor conservador". Elena es economista graduada en la UNCuyo, con un MBA de la Universidad de Barcelona y un Posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales. Ella es CEO y Co-Fundadora de Emerald Capital y recientemente fue reconocida como Top Voice en Linkedin, ubicándose en el puesto #3 del ranking de voces influyentes en finanzas. Además de desempeñarse como analista financiera y docente, se desarrolló como escritora con su libro "Tu mejor inversión", y se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo libro. En @elena.financiera, en la red social Instagram, comparte a diario contenido de valor sobre educación financiera.

Federico Giroldi hablará sobre el perfil sobre el inversor de riesgo. Es licenciado en marketing de la Universidad de la Aconcagua, Magister en administración de empresas de la Universidad Torcuato Di Tella e idóneo en mercado de capitales. Con más de 10 años de experiencia en la industria financiera, Federico ocupó distintas funciones dentro del grupo Financiero Galicia. Hoy es Business Development Manager de Max Capital para la unidad de negocios de Cuyo.

Este nuevo encuentro del Ciclo de Charlas MDZ no sería posible sin el acompañamiento de marcas que también creen en la importancia de generar espacios de conversación y reflexión. Agradecemos especialmente al Hotel Sheraton por recibirnos y a nuestros sponsors: Ohana+Chimpay, Emerald Capital, Elena Financiera, Bonaqua y Max Capital.

