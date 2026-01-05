En Paraguay culpan a la crisis argentina por la caída de ventas de Navidad

Para los comerciantes de la ciudad de Encarnación de Paraguay , al otro lado de la frontera con Posadas en Misiones, las fiestas de Navidad y año nuevo estuvieron lejos de cumplir las expectativas habituales en cuanto al flujo de compras que provee el turismo de compras de argentinos, históricamente uno de los principales motores del consumo en esta época del año.

Más allá que la mayoría de los supermercados, shopping y negocios estuvieron con horarios extendidos e incluso en algunos casos con las persianas abiertas las 24 horas las ventas disminuyeron considerablemente con respecto al año pasado a pesar de que el cambio les favorecía. “Los argentinos compraron lo mínimo y necesario para pasar las fiestas”, dijeron desde la Cámara de Comercio de Encarnación en una comunicación telefónica con MDZ .

Desde el sector comercial confirmaron al diario El Comercial de Encarnación que el bajón comercial se explica por la menor capacidad de gasto de los argentinos, afectada por la crisis económica que reduce el circulante. "Ya no tienen tanto para gastar como en años anteriores", coincidieron los comerciantes.

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones , entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 31 de diciembre, ingresaron a Encarnación alrededor de 250.000 personas por la frontera para aprovechar algunas rebajas y pasar las fiestas. El 50% de ese flujo correspondió a turistas argentinos que llegaron atraídos por los precios, principalmente tras el cobro del aguinaldo, mientras que el resto fueron paraguayos que residen en ciudades de provincias del Nea que decidieron pasar las fiestas de fin de año en distintas localidades del país.

Sin embargo, pese al importante movimiento de personas, las compras navideñas no lograron alcanzar los niveles de temporadas anteriores. Lo mismo sucedió hacia Fin de Año. Según los comerciantes consultados, la principal razón fue la quita de subsidios en Argentina, que en otros periodos incidían directamente en el volumen de gasto.

"No están teniendo tanta plata como antes. Antes el subsidio ayudaba a comprar en mayor cantidad, pero ahora ya no. Gastan solo lo que tienen del aguinaldo y nada más, no les alcanza. Los clientes de siempre compran lo justo y necesario", explicó Daniel Ferreira, presidente del Circuito de Comerciantes de Encarnación.

Los encarnacenos también tienen que competir con la zona franca en Misiones, que se extiende por la frontera, pero los comerciantes locales consideran que es una alternativa inviable debido a la marcada diferencia impositiva entre ambos países.

Actualmente, un comerciante argentino paga cerca del 63% de impuestos para colocar un producto en góndola, mientras que en Paraguay la carga tributaria ronda el 10%, una brecha que torna impracticable ese esquema.

"Una zona franca es imposible por la diferencia de impuestos. Podría pensarse en un sistema de paso, como el de Iquique, donde se pagan impuestos solo por las mercaderías estacionadas, pero a nosotros no nos conviene por los bajos impuestos que ya tenemos", agregó Ferreira. La zona franca no es la preocupación, sino lo poco que se vende a los argentinos que llegan a la ciudad.

Los comerciantes apuestan ahora al inicio de la temporada de vacaciones donde la ciudad de Encarnación tiene previsto variedad de eventos y aperturas de nuevas playas ganándole al río Paraná para intentar recuperar parte de los ingresos perdidos desde junio.