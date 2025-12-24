El "regalo navideño" de Preska para YPF: se frenan embargos y la causa entra en su tramo decisivo

La jueza Loretta Preska , a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York , tomó una decisión que benefició a la petrolera YPF al suspender temporalmente la investigación sobre los activos específicos de la empresa. Con este no menor regalo navideño para las expectativas argentinas en el complicadísimo (y seguramente perdidoso) caso, se llega a una definición importante: todo dependerá ahora de la decisión que tome la segunda instancia judicial de los Estados Unidos; instancia en la que está hoy la causa y donde se resolverá en algún momento del segundo semestre del 2026.

Luego de conocido ese fallo, quedará aún una estación más: la Corte Suprema de los Estados Unidos; con lo que se espera que el caso transite todo el próximo ejercicio para encontrar una definición.

La decisión de ayer de Preska fue tomada después de una apelación presentada por YPF , que argumenta que la defensa nacional ya cubría los intereses de la firma. La decisión de Preska fue una respuesta a las tácticas de dilación y obstrucción del Estado argentino en el litigio. La suspensión del proceso de discovery sobre el estatus de "alter ego" de YPF representa un respiro judicial para la compañía, al frenar temporalmente la investigación de activos destinados a eventuales embargos.

El fallo de ayer sigue en realidad a uno más de fondo de la Cámara de Apelaciones del 18 de julio de 2025, donde la Segunda Instancia le recomendó a Preska reconocer las dificultades para avanzar en el terreno de los embargos al 51% en poder del estado nacional de las acciones de la petrolera. Con esta decisión, la Cámara suspendía el fallo del 30 de junio de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a entregar a Burford en 15 días las acciones de la petrolera, bajo amenaza directa de ser considerada dentro de la figura de “desacato”. Argentina antes que el fallo quedara en firme, decidió no esperar a la decisión definitiva de la jueza (la que fue finalmente negativa para el país), y recurrir ante la segunda instancia; ámbito donde ahora la suerte cambió y se pudo resguardar el 51% de las acciones.

Ahora se abre un período de tiempo indefinido, donde los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York deberán tomar una decisión de fondo sobre la causa por la manera en que se renacionalizó YPF. Estos son Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes ya están en estudio de la situación, pero aún no dieron pistas sobre los tiempos. Por lo que se presume, no habrá novedades durante el primer trimestre del año, ya que aún no están citadas las partes para escuchar las argumentaciones de rigor; con lo que, a lo sumo, recién habría novedades para el período abril- junio del 2026. O aún más allá del tiempo también.

El respaldo de Washington: inmunidad soberana y daño irreparable

La base de la decisión de julio de la segunda instancia judicial, que tomó como válida Preska ayer, es la recomendación del propio gobierno de los Estados Unidos, de opinar que para el Ejecutivo de ese país, los bienes de los estados extranjeros en territorio norteamericano gozan de “inmunidad absoluta” y que se si avanzara en una decisión de este tipo, Argentina, “podría sufrir un daño irreparable. Si cumple con las órdenes de traspaso y entrega las acciones de YPF a los acreedores en EE.UU., corre el riesgo de perder el control de ese activo (acciones YPF)”; situación que podría además derivar en una afectación seria de las inversiones de inversores públicos y privados en los Estados Unidos. Finalmente recuerda que, mientras dure la causa en instancias de apelación en Cámara, los intereses y derechos de los demandantes vencedores no se verían afectados.

Aquella resolución judicial de julio dejaba además establecido que la suspensión para avanzar sobre las acciones de YPF debe regir mientras se resuelve la moción formal de suspensión presentada por la Argentina, y aclaró: “Se ordena por la presente que el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito, hasta que se resuelva la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces”.

La estrategia argentina para recalcular una condena millonaria

Según la jurisprudencia de los Estados Unidos, esta decisión se toma cuando desde un tribunal de alzada (como la cámara de Apelaciones) encuentra una decisión de un juez inferior (Preska) con deficiencias reales de cumplimiento. Podría ser el caso de las acciones de YPF y la imposibilidad que tiene el país de poder avanzar, aunque quisiera, sobre la entrega de esos papeles sin una ley habilitante. Algo que, por otro lado, es políticamente imposible de lograr. Este es el argumento que tomó ayer Preska para su fallo navideño.

Lo importante vinculado a estas decisiones judiciales, es el tiempo que gana el país en la causa. Se entiende desde Buenos Aires (pero no se dirá públicamente), que la causa está perdida. La propia segunda instancia judicial de Nueva York debe resolver el fallo de fondo de Preska de septiembre del 2023, que le da la razón a Burford y Eton en la demanda y obliga al país a pagar unos U$S 16.000 millones más intereses y gastos a los vencedores; monto que hoy supera los U$S 19.000 millones.

Argentina apeló la decisión, y el tribunal debe decidir sobre dos cuestiones.

La primera es difícil de cambiar: la causa de fondo que falló a favor de los demandantes. Se entiende en general que se trata de cosa juzgada. Pero donde sí puede haber algún tipo de consideración jurisprudencial, es en el argumento de los abogados que representan al país del estudio Sullivan & Cromwell (S&C) sobre que la medición del dinero a pagar (los 16.000 millones) es una cifra desproporcionada al daño sufrido por los demandantes, y que el número final a liquidar merece una readecuación y un nuevo cálculo.

La especulación más amplia desde la Argentina es que, quizás, para cerrar la causa haya que esperar hasta comienzos del 2027. Un año donde eventualmente ya el país pueda recurrir de manera más fácil a los mercados financieros de deuda voluntaria.

Los puntos fundamentales de la causa que transita días tormentosos en las cortes de los Estados Unidos