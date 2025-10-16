El precio del oro rompe todos los récords y supera los US$4300 la onza

El precio del oro pasó los US$4.300 la onza (28,3 gramos) durante, con lo que marcó un nuevo récord histórico en un contexto en el que los inversores buscan un refugio seguro ante la debilidad del dólar, la volatilidad geopolítica, la incertidumbre económica y la persistente inflación.

Los futuros del oro cotizaron a US$4.309 por onza, con lo que subió más del 60% este año. Esta aceleración del precio se produjo a medida que bancos centrales e inversores minoristas comenzaron a comprar oro a un ritmo acelerado y debido a que China y otros países diversificaron sus inversiones, dejando de lado los bonos del Tesoro estadounidense.

oro lingotes de oro Shutterstock Respuesta a la baja de la tasa de interés de la FED El último impulso alcista del metal precioso se produjo después de que la Fed recortara la tasa de interés en septiembre por primera vez este año, lo que hizo que los instrumentos de deuda a corto plazo, como las letras del Tesoro, fueran menos atractivos para los inversores. El mercado espera dos reducciones más en la tasa de los fondos federales, actualmente entre el 4,00% y el 4,25%, antes de fin de año. La Fed se reunirá el 29 de octubre.