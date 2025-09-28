Dólares: récord de compradores y vendedores en agosto

No solo no para de crecer el número de compradores de dólares billetes en el mercado oficial sino que también escalaron a un récord histórico la cantidad de personas que vendieron.

Basta con mirar muy por encima lo que aconteció en el mercado de cambios el mes pasado para entender algunas de las últimas medidas del equipo económico. Desde que se liberó el cepo para los individuos y familias no solo creció el número de compradores de dólares billetes sino también el de los vendedores. De ahí la coartada del “rulo” que argumentó el propio ministro Luis Caputo para justificar la reinstalación de parte del cepo.

Lo cierto es que, desde la flexibilización del cepo, el apetito por hacerse de los dólares del Banco Central (BCRA) creció mes a mes. Claro que explotó en julio ante el efecto estacional del medio aguinaldo, pero continuó en niveles elevadísimos, sobre todo, teniendo en cuenta el stock de reservas brutas del BCRA. Ya al poco tiempo de la eliminación del cepo para las personas físicas se advertía en el mercado que algo iban a tener que hacer porque el drenaje de reservas era muy importante. Así se intensificaron las prácticas del mercado, como hacer el “rulo” entre el dólar oficial y el dólar financiero, es decir, comprar en el oficial y venderlo en la Bolsa (dólar MEP). De esta manera algunos que no podían acceder directamente al dólar oficial lo hacía vía este “rulo”. En el medio sobrevinieron las recientes turbulencias financieras y cambiarias que terminaron decantando en el anunciado rescate de la administración Trump.

¿Qué pasó en agosto? Según los últimos datos cambiarios del BCRA, individuos y familias compraron billetes por US$2.422 millones y efectuaron ventas por u$s562 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 840.000 vendieron. Por el lado de los compradores se trata del mayor nivel de los últimos 60 meses, o sea, no hubo tantos demandantes de dólares billetes desde setiembre del 2020. En cambio, por el lado de los vendedores se trata del máximo histórico de la serie del BCRA.

Salvo el registro de julio, por lo visto desde abril las compras brutas de billetes rondan los US$2.400 millones mensuales, en promedio. Mientras que las ventas brutas fueron escalando desde los magros US$111 millones de abril a casi US$400 millones entre junio y julio, para trepar a más de US$560 millones el mes pasado.

Pero también se observa que el número de compradores no se detiene dado que eran un millón en los primeros meses tras la liberación del cepo a personas y en julio sumaron 1,3 millones y el mes pasado, sin efecto medio aguinaldo, a 1,5 millones. Si bien compran menos cantidad, pero las filas de los compradores se siguen engrosando mes a mes. Además, los vendedores que al principio eran un tercio de los compradores, rápidamente treparon a más de medio millón de personas y el mes pasado superaron los 840.000. Sobran las palabras. Cabe señalar que nada de esto se estaría hablando sino hubiera tanto ruido político y financiero y si la economía anduviera tan bien como señalan desde el Gobierno.