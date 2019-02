A pesar de la crisis que atraviesa el sector por la fuerte caída de las ventas que registran desde el segundo semestre del año pasado, los precios de los vehículos 0km siguen aumentando y no quedan autos con un precio menor a los U$S10.000.

​De acuerdo a un informe de Ámbito, aunque el país suele tener precios más altos que otros países de la región por la carga impositiva y otros factores, hoy la diferencia con otros países es mucho más amplia.

​En agosto pasado había siete modelos por debajo de los u$s10.000. El Volkswagen Gol se vendía a U$S 8.400, el Nissan March en U$S 8.650 y el Chery QQ tenía un precio de U$S 9.750 (dos años antes costaba U$S 12.400).

Desde ese momento comenzaron las subas más importante y algunos modelos subieron 22% en sólo un mes. Por ejemplo, un Toyota Etios en mayo del año pasado costaba $292.000 y hoy tiene un precio en pesos es de $497.100 (U$S 12.881)

Hoy el auto más barato que se consigue está en U$S 11.142 (Chery QQ Light), mientras en países como Chile los modelos más baratos están en U$S 7.500 y en España cerca de los U$S 8.000.

El año pasado la suba promedio de los autos fue de 80% y algunas marcas llegaron a romper el techo del 100%. El mes pasado los autos subieron un 3% y este mes tienen un nuevo ajuste.

No obstante, según se aclaró desde diferentes concesionarias locales, los datos reflejados en el informe responden a los precios de lista de los autos. Sobre éstos, las agencias oficiales suelen incluir fuertes descuentos para poder atraer clientes. Un ejemplo claro es el de Renault, que en Mendoza (a través de Mediterráneo) ofrece el Kwid a 355.000 pesos, es decir unos 9.300 dólares.

Mirá la tabla de precios de Ámbito:

La tabla autos 0km publicada por Ámbito.com

​