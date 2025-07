Cuál es el modelo de auto que cuesta lo mismo en Argentina que en Alemania

Con la apertura económica, las marcas importadas están en plena expansión. Audi es uno de los principales exponentes. La semana pasada lanzó al mercado el nuevo A5. Más allá de las bondades de este modelo, el dato que llamó la atención es que su precio en la Argentina es similar al que tiene en Alemania , algo que antes no sucedía. Los precios de los autos en la Argentina son, generalmente, más altos que en otros países. Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina, explicó, en diálogo con MDZ, cómo se logró llegar a este precio tan competitivo. También habló del crecimiento esperado para el segmento premium y, en especial, para su marca.

- Tenemos una industria de 600.000 o 650.000 autos. Creo que vamos a estar más cerca del techo de la banda. Dentro de la industria hay una porción pequeña que es lo que denominados el segmento de marcas premium. Históricamente, en promedio, tomando los años más o menos normales, está en el orden de 1.4% o 1,5% de toda la industria. Hoy estamos navegando a 1.2% y venimos del año pasado del 0,9%. Esto dice que dentro del mercado total de autos, si bien está creciendo, el segmento premium está creciendo más rápido y recuperando un espacio que tuvo años atrás. Obviamente, hay muchísima demanda contenida. Hubo muchas restricciones en este segmento, en particular, en los últimos años. Mucha gente que no cambió el auto. Que lo hacía, normalmente, cada tres años y hoy su auto tiene cinco y lo sigue usando. Todo eso ahora viene a recuperar. Todavía hay demanda no satisfecha.