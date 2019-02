Creció en enero la venta de dólares, pero bajó con respecto a 2018

La compra de moneda extranjera por parte de "personas humanas" alcanzó en enero los U$S 1.850 millones y registró así un incremento con respecto a los meses anteriores debido en parte al aumento estacional típico del mes para consumo de viajes en el exterior (US$ 650 millones), informó hoy el Banco Central.

Sin embargo, aclaró la entidad que dirige Guido Sandleris en su último informe sobre la evolución del mercado de cambios y balance cambiario, estas compras -mayores a las de meses anteriores- se mantuvieron 37% por debajo de los US$ 2.900 millones comprados en enero de 2018.

El trabajo destacó que en los primeros 19 días de febrero, pasado el pico estacional de enero, las compras netas de divisas totalizaron US$ 640 millones, monto 60% inferior al registrado en el mismo período del año pasado.

Durante enero, las ventas netas de dólares en el mercado de cambios lideradas por las empresas del sector real (US$ 1.820 millones) y el conjunto de entidades financieras (US$ 1.800 millones) sobrepasaron la demanda de divisas por parte del resto de los sectores no gubernamentales, indicó.

En el caso del sector real de la economía, el sector "oleaginosas y cereales" fue el principal vendedor (US$ 2.000 millones), mientras el sector "no agropecuario" fue comprador neto por US$ 180 millones.

Este resultado contrasta con el del año previo, cuando el sector real realizó ventas netas únicamente por US$ 10 millones, y se debe, principalmente, a la caída de importaciones que mostró el sector real no agropecuario en un contexto de corrección del desequilibrio de cuenta corriente de la economía.

En tanto, los "Inversores institucionales y otros", mayormente inversores financieros no-residentes, realizaron compras netas por US$ 1.115 millones, mientras que el conjunto de "entidades financieras" vendió divisas por US$ 1.800 millones.

De esta manera, el tipo de cambio, se mantuvo la mayor parte del mes por debajo de la zona de no intervención, lo que llevó al BCRA a comprar divisas por US$ 560 millones, recordó el trabajo.

Debido principalmente a estas compras de dólares y a ganancias por US$ 650 millones derivadas de las cotizaciones de las diferentes divisas que componen el activo del BCRA, las reservas de la entidad monetaria aumentaron US$ 1.005 millones en enero, totalizando un stock de US$ 66.811 millones al final del mes.