¿Conviene pagar por una Inteligencia Artificial?

Ninguna suscripción te vuelve más lúcido: amplifica lo que ya sos, lo que no está en venta por veinte dólares al mes es el criterio.

Termino casi todas las cursadas con alguien haciendo la misma pregunta: “¿conviene pagar la suscripción a una Inteligencia Artificial?”. Veinte dólares por mes no parecen demasiado en una planilla de gastos profesionales, pero la duda persiste porque nadie quiere pagar por algo que aparentemente ya tiene gratis. Mi respuesta corta es que pagar una IA se parece bastante a pagar el gimnasio: el problema nunca es la cuota, es si vas.

Si la usás todos los días y para algo que está en el camino crítico de tu trabajo, veinte dólares pueden amortizarse rápidamente. Un profesional que factura su hora por encima de los treinta dólares recupera la suscripción ahorrando apenas dos horas al mes. Lo que no tiene sentido es pagar cien o doscientos dólares por FOMO cuando la mayoría de los usuarios nunca llega al límite del plan de veinte. Mucho menos pagar dos suscripciones que hacen prácticamente lo mismo.

Termino casi todas las cursadas con alguien haciendo la misma pregunta: “¿conviene pagar la suscripción a una Inteligencia Artificial?” Archivo MDZ. No hay modelos malos, hay modelos distintos Antes de comparar planes conviene desarmar la idea de que existe un modelo claramente superior y que el resto son versiones imperfectas. Arena, el sitio que compara modelos mediante preferencias humanas a ciegas, muestra diferencias muy pequeñas entre los primeros puestos de sus rankings. Incluso sus márgenes de error pueden ser comparables con esas diferencias. Para la enorme mayoría de los usuarios, entonces, la pregunta de cuál es “el mejor modelo” está mal planteada. Para escribir un mail, resumir un informe, corregir un texto o entender un contrato, varios modelos pueden resolver el problema sin que el usuario note grandes diferencias. Las ventajas aparecen en los extremos: código complejo, documentos muy extensos o cadenas largas de razonamiento. Si tu trabajo no está ahí, pesan más otros factores: dónde están tus archivos, qué interfaz te resulta cómoda o cuál responde con el tono que preferís.

¿Quiénes aprovechan más una suscripción? El caso más evidente es el de los programadores. Los agentes de código permiten que la IA abra archivos, escriba y pruebe código, y consumen mucho más cómputo que una conversación común. Para determinados profesionales, el plan gratuito puede quedarse corto rápidamente. También se benefician quienes trabajan con grandes volúmenes de texto: abogados que revisan contratos, periodistas que procesan desgrabaciones, investigadores que cruzan papers o profesionales de marketing que producen contenido todos los días. En estos casos importan especialmente la ventana de contexto —la cantidad de información que el modelo puede procesar de una vez— y los límites de consultas. Para los emprendedores, la suscripción puede funcionar como una herramienta que reemplaza parcialmente tareas que antes requerían contratar asistentes, redactores o analistas. Los estudiantes, en cambio, suelen tener suficiente con los planes gratuitos para buena parte de sus necesidades. En un posgrado, con tesis y bibliografía extensa, la ecuación puede cambiar.

¿Qué se compra por veinte dólares? Los planes pagos ofrecen, en general, límites de uso más altos, acceso a modelos de razonamiento, ventanas de contexto mayores e integraciones y funciones agénticas. ChatGPT Plus, Claude Pro y Google AI Pro se ubican en una franja de precios similar, aunque apuntan a necesidades diferentes. ChatGPT ofrece una combinación amplia de generación de imágenes, video, agentes y asistentes personalizados. Claude se destaca especialmente en texto extenso, documentos y código. Google AI Pro tiene una ventaja particular para quienes trabajan dentro de Gmail, Docs y Sheets, además del almacenamiento incluido. También apareció una franja intermedia: ChatGPT Go, de ocho dólares, destinado a quienes necesitan más que el plan gratuito pero no todas las funciones de los planes superiores. Los planes de cien o doscientos dólares solo tienen sentido cuando la IA genera ingresos de manera directa y medible.