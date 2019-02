Frente a la crisis, los distintos actores de la economía mendocina buscan alternativas para no bajar la guardia y transitar un año que, como pronostican las propias autoridades nacionales y provinciales, no será nada fácil.

En este contexto, Adrián Alín, titular de la Cámara Empresaria Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Capital, mostró la preocupación de su sector y adelantó las ideas que barajan. "Vamos a convocar a otras instituciones, como la UCIM, el CEM, para analizar la posibilidad de contar con un fondo anticíclico junto a las cámaras de comercio de toda la provincia. Creemos que el comercio nunca ha sido atendido por el Estado. Tendríamos que ver los puntos en los que coincidimos todos para ver la forma de plantearlo. Queremos un reclamo unánime", advirtió el dirigente.

Para graficar su impresión, Alín señaló que "en febrero la tendencia de las ventas ha seguido en baja; la caída ha sido cercana al 12%. Las promociones aplicadas no han generado rentabilidad. Es decir, que estamos en un retroceso de ventas y rentabilidad".

"El comercio es el que mayor cantidad de empleo brinda, pero estamos en una crisis fuerte. A muchos no les está alcanzando ni para pagar los alquileres. Nuestro sector aporta el 23% de Producto bruto interno a Mendoza", resumió.

En tren de buscar soluciones inmediatas, la Cecitys propuso que los próximos feriados de Carnaval el comercio del centro no cierre sus puertas completamente y desaproveche la previa de la vuelta a clases.

"Proponemos que al menos se trabaje medio día el próximo lunes y martes. La Cecitys lo propone al comercio, principalmente por el rubro de librería ante el inicio de clases. Sólo recomendamos, no podemos exigir porque hay una libertad de comercio. Ante el pedido de varios comerciantes, recomendamos que se abra, entendiendo que no todos van a abrir", comentó Alín.

"Cada rubro -agregó- tiene sus dificultades y son respetables. Por ejemplo, la Galería Piazza va a abrir lunes y martes, a pesar de que no solían hacerlo. Otros locales también ya confirmaron la apertura. Muchos comercios terminarán de acomodarse para poder abrir. Hoy no tenemos una herramienta para saber qué comercios abrirán y cuáles no, ni los horarios en los que abrirán".