Cerró el Coloquio IDEA: la calma antes de la tormenta

El viernes llegó el plato fuerte al Hotel Sheraton. Sturzenegger, gobernadores y un exministro de la Corte, entre otros, coparon el escenario de IDEA. Por los pasillos se vieron algunas caras nuevas que los días anteriores no habían asomado. El día de la fecha era una cita a la que no se podía faltar.

La cercanía de las elecciones sigue sin parecer algo preocupante. La calma antes de la tormenta era notoria cuando los empresarios consultados fuera del salón principal mencionaban el 26 de octubre como un detalle menor frente a los planes de inversiones a largo plazo en sus sectores. Como dijo a MDZ una fuente del sector energético, mantienen un “optimismo con reservas” en relación al rumbo del gobierno.

Durante su participación en el panel titulado “El rol del árbitro en el partido” , el exministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda describió con preocupación el estado actual del sistema judicial argentino. “Una justicia con el 40% de vacantes no puede ser eficiente”, advirtió ante un auditorio compuesto por empresarios, juristas y dirigentes políticos reunidos en Mar del Plata. Lo mismo aplicó en su discurso para la composición de la Corte; Corte que hoy solo tiene tres miembros y que para exministro constituye una “anomalía absoluta”. Lo cierto es que, en concordancia con lo dicho por Maqueda, una Corte de tres jueces imposibilita la disidencia en el voto, obligando a tres ministros que pocas simpatías se tienen, a votos siempre en conjunto para evitar problemas a futuro.

Aunque en los últimos tiempos Maqueda fue crítico con el Gobierno, valoró el avance en la implementación de los juicios orales y la agilidad que eso implica, ante un público que también reclamó, a través de la moderadora Luciana Paoletti, un criterio unificado en la Cámara Nacional de Apelaciones en el Trabajo. La directora ejecutiva de IDEA también mencionó la posibilidad de reformar la Ley de Coparticipación Federal, sin la necesidad de conseguir la unanimidad por parte de todas las provincias, sino de hacerlo mediante la mayoría de ellas. En relación a ello Maqueda reforzó la visión de la doctrina que argumenta que es necesaria la unanimidad, en contra de lo que el público hubiese deseado.

El ministro de desregulación sorprendió al auditorio con un discurso cargado de autocrítica y reclamos hacia el sector privado. “Cuando Dios creó el mundo y la cordillera, puso todos los minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”, ironizó el funcionario, al referirse al potencial desaprovechado de la minería argentina. Sin embargo, también hizo responsable al empresariado de las demoras en implementar las reformas que tanto promueve desde la cartera creada desde cero y a su medida. Para Sturzenegger, los sectores presentes en IDEA muestran evidente inacción tras los cambios en materia de cese laboral. “Nosotros lo armamos con Julio Cordero y les pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. Les dijimos: definan ustedes el contrato laboral, pero que sea win-win entre empresa y trabajador. Y nadie hizo nada” , se animó a declarar.

En otro tramo de su discurso, Sturzenegger ejemplificó con distintos gremios lo que denominó “recargos o peajes” que encarecen la estructura de costos. Indicó que, en el caso de los camioneros, estos equivalen a un millón de pesos por trabajador al año; en el gremio de porteros de la Ciudad de Buenos Aires, 1,3 millones; y en el comercio, unos 800.000 pesos. “Todo esto, al final, lo paga el consumidor”, afirmó, al remarcar que el sistema actual “penaliza la productividad” y desalienta la formalidad.

Manteniendo su línea discursiva, recordó que la reforma laboral formó parte del DNU 70, actualmente suspendido judicialmente, y defendió la inclusión de una cláusula que otorgaba prioridad a convenios inferiores sobre los superiores. “Eso permitiría adaptar los acuerdos a la realidad productiva de cada zona”, explicó ante los empresarios presentes.

El ministro también reveló que el año pasado recibió del presidente del Coloquio una planilla con 210 propuestas empresariales, de las cuales, según dijo, el Gobierno ya resolvió o avanzó en 94 y tiene 18 más en proceso. E incluso animó a sus oyentes a seguir enviando más.

Gobernadores: un faltazo y otra vez el consenso

Los mandatarios provinciales (con Orrego pegando el faltazo) que mantienen alianzas con La Libertad Avanza destacaron la urgencia de reformas estructurales, pero pusieron condiciones claras para su acompañamiento.

Alfredo Cornejo coloquio IDEA Los tres gobernadores que participaron del último día en el Coloquio IDEA. Foto: Prensa IDEA.

Cornejo sostuvo que “con nosotros solos no alcanza” y planteó que el Gobierno debe “ampliar su apoyo”, ya que habría doce o quince gobernadores más disponibles para reformas estructurales. Propusieron revivir el Pacto de Mayo, como punto de partida para construir consensos institucionales que respalden la agenda de reformas. El gobernador de Mendoza también advirtió que el esquema impositivo argentino “desincentiva el empleo, no promueve la inversión ni las exportaciones”, y afirmó que una reforma no puede limitarse al equilibrio fiscal sino abordar impuestos distorsivos.

Zdero, por su parte, propuso que quien invierta tenga garantías de que “por 30 años no haya cambio en las reglas de juego” y que no pueda ser expropiado por Nación ni provincia. También defendió que las reformas no se limiten a leyes, sino que haya normas de rango institucional que brinden previsibilidad.

El entrerriano Frigerio señaló que su provincia eliminó más de 100 impuestos locales y propuso que la Nación adopte un Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).Todos coincidieron en que no sirve sólo equilibrar las cuentas sino priorizar un “gran trabajo sobre el gasto” para liberar espacio fiscal.

Cornejo en el lobby

Al finalizar su panel el gobernador Cornejo conversó con la prensa, donde volvió a reclamar que se vuelva al “status político que aprobó la Ley Bases”. Al ser consultado sobre el estilo político del oficialismo, Cornejo dio la recomendación de ampliar la base de sustentación, más allá del equilibrio fiscal y el “gran logro” que fueron las reformas impulsadas, aunque apuntó que todo eso debe hacerse por ley y no por decreto.

Cornejo con la prensa IDEA Cornejo se tomó su tiempo con la prensa en el lobby del Hotel Sheraton. Foto: Franco Occhipinti/MDZ

Hablando por los gobernadores, habló de la necesidad de más reformas, como las laborales, coincidiendo con el empresariado anfitrión en el Sheraton. Además, adelantó un informe del Consejo de Mayo para el 14 de diciembre sobre lo trabajado hasta el momento en esa materia.

Cornejo también diagnóstico cierta “mala praxis” en la estrategia electoral oficialista. "Yo no me hubiese metido en una elección bonaerense a jugar la figura del presidente y del Gobierno nacional en una elección provincial. Yo hubiese hecho alianza con todos los gobernadores de la Ley Bases, pero el Gobierno siguió otro camino, trató de tener tropa propia en cada una de las provincias y construir un partido propio” argumentó. “Me estoy jugando con esto, pero creo que el resultado de eso se va a ver si fue bueno o malo el 26 de octubre a la noche: si el Gobierno en los lugares que hizo alianza ganó y en otros lugares donde no la hizo puede comerse una derrota o una victoria pírrica como es el caso de Santa Fe. Si hubiese hecho alianzas, sostenía la política de largo plazo de Milei, con reformas estructurales", sumó.

Las conclusiones

El 61° Coloquio IDEA finalizó con las palabras del presidente Santiago Mignone, que no dejó pasar la oportunidad de llamar la atención sobre gobernadores y funcionarios que decidieron no asistir, pero suavizándolo con lo que llamó "comprensión de la agenda de gobierno". Axel Kicillof fue uno de esos invitados de gran calibre que nunca contestaron. Javier Milei se excusó y envío a Adorni en su lugar, mientras al mismo tiempo participaba de una entrevista en Buenos Aires. Más allá de algunas ausencias importantes, el Sheraton concentro a todo el poder de decisión en la Argentina por tres días, donde las elecciones del 26 de octubre fueron lo de menos. La visión empresarial parece mirar más allá. El mensaje fue claro: existe una parte del empresariado nacional que está dispuesta a tomar un lugar en la mesa de la dirigencia nacional, luego de años en los que la política castigó esas iniciativas. Salieron a jugar, mano a mano con el Gobierno. Queda por ver si el año que viene el equipo para salir a la cancha sigue estando conformado por las mismas amistades.