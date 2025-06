Cayó el consumo en el mes de mayo y no logra recuperarse

El consumo masivo en abril cayó un 0,9% interanual y un 3,2% respecto al mes anterior según el último informe de Focus Market vía Scanntech que analiza datos de 756 puntos de venta de todo el país.

Según señala la cantidad de tickets cayeron un 4,1% frente al mes anterior.

“El consumo masivo aún no repunta y Mayo no fue la excepción. En los últimos meses, los datos oficiales muestran una desaceleración de la inflación, lo que en teoría debería permitir cierta recomposición del ingreso real. Sin embargo, este fenómeno no se traduce automáticamente en una mejora en el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de clase media. Aunque la inflación promedio mensual se modera, el alza de precios en servicio producto de corrección de precios relativos de la economía previo resta capacidad de consumo en bienes. La recomposición salarial viene muy en línea con la inflación y los ajustes paritarios resultan insuficientes para revertir la caída acumulada del ingreso real.”, expresó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

En el área Metropolitana el consumo cayó 1,5 % en Mayo 2025, mientras que la facturación se mantuvo sin variación, frente al mes anterior. En el Interior del País el consumo cayó 4,1%, y la facturación 2,7%, frente a Abril 2025.

“Los indicadores positivos a nivel macroeconómico son un logro aunque la clase media aún no lo percibe en su economía doméstica. La baja de inflación es vista como una condición necesaria pero no suficiente para recuperar el bienestar. La expectativa está puesta en una mejora sostenida del salario real, crecimiento de la actividad económica y una estabilidad más prolongada para generar confianza. La recuperación no será inmediata. Se espera que, si continúa la desaceleración inflacionaria y se estabiliza el mercado laboral, las elecciones son un barómetro importante para dar señal de continuidad en las mejoras estructurales e institucionales que requiere argentina. Las empresas de consumo masivo ya están ajustando estrategias: promociones selectivas y reforzando presencia en canales de cercanía con descuentos y 2×1”, dijo Di Pace.