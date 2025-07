Brubank: la banca digital vino a bancarizar a personas no bancarizadas

La digitalización de la banca ya es una realidad y Brubank es parte de esta movida. Para muchas pequeñas y medianas empresas es un aliado clave a la hora de hacer pagos o transferencias los fines de semana o fuera de horario bancario, liquidar sueldos o incluso aprovechar oportunidades de compra de insumos o mercadería con descuento.

La irrupción de la banca digital vino a facilitar el acceso a miles de empresas, con un costo menor y más versatilidad. Éstas y otras cuestiones fundamentales del negocio bancario son parte de esta entrevista.

- ¿Cómo está hoy la demanda de crédito de las pymes respecto de los bancos y particularmente de la banca digital, que es el nuevo jugador en este sector?

- Cuando voy a hacer los workshops y las charlas con clientes, desayunos, almuerzos y demás vamos a escuchar la necesidad del cliente. Una de las cosas que empezamos a ver es que íbamos a tener que arrancar con productos muy sofisticados o cosas más complejas y lo primero que nos decían las empresas es "yo necesito hacer una transferencia y que le llegue a la persona en el momento", otro decía "yo necesito que si es sábado a la noche y necesito pagar a un proveedor porque por ahí me está descargando un camión, necesito pagarlo ahí", no puede estar caído el banco, o no puede entrar al celular o tener un token que por ahí duraba cinco minutos, pero el token lo tiene un firmante que no está en ese momento. Son cosas bastante habituales que el banco tradicional no las estaba cumpliendo.

Sumado a eso había una queja grande por los costos, era un servicio malo y caro. Entonces dijimos 'vamos a tratar de ir por ese camino'. Creamos una solución para pymes, en la que, primero, el usuario tiene toda la experiencia focalizada en el celular. Tenés una posibilidad de entrar a una computadora, claramente, porque en el mundo pyme es necesario, tenés empleados, tenés gente que te ayuda, pero el dueño de la empresa, que es el que termina haciendo todo, lo puede hacer todo directamente desde el celular en tiempo real, las 24 horas y en todo momento.

Brubank a toda hora - ¿O sea que, si es un viernes a as 12 de la noche y tiene que hacer un pago, toca el botón y el pago sale en ese momento?

- Sí, parece algo elemental, y lo más loco es que todo el mundo dice que lo tiene, pero después la empresa sabe en la realidad dicen 'en mi banco no me pasa eso, cada vez que quiero hacerlo está caído, la app está en mantenimiento de 2 a 6 de la mañana y no lo puedo hacer'. Empiezan a pasar todas esas cosas que ocurre por una cuestión de tecnología. El 50% de nuestra dotación, es gente de tecnología, Brubank es una empresa de tecnología que tiene una licencia bancaria, nosotros nos autodefinimos así y no tanto como un banco. Esa filosofía y ese mindset hace que sea mucho más agradable.

La gran diferencia es la experiencia que tiene el empresario pyme en hacer sus cosas el día a día, que no hay trabas, no hay necesidad de ir a una sucursal, no hay papeles. Nosotros le damos la posibilidad de estar operando en tiempo real y con atención de personas. Ese es otro punto, porque dicen 'yo ante cualquier cosa o un asesoramiento, quiero hablar con un ser humano, no quiero un bot, quiero que todo funcione bien, pero si necesito algo, necesito una persona'.

Ahí tenemos un servicio que te atiende por WhatsApp, tenés tu ejecutivo que te atiende y después si quieres hablar o chatear con alguien a las 12 de la noche vas a tener alguien que te de la respuesta ante alguna situación.

- Hay ciudades que no son tan grandes y que quizás no tienen un banco físico. ¿Es un poco el nicho al que está apuntando la banca digital en Argentina?

- La banca digital vino a bancarizar al personal no bancarizado. Cuando arrancó Brubank en el mundo de individuos - hoy ya tiene 4 millones de clientes- la mitad de esos clientes tuvo la primera experiencia bancaria o porque eran jóvenes que se insertaban en el mercado laboral o porque eran gente que no había accedido por distintos motivos a un banco. Eso ha llegado a cubrir todo el país.

Cuando miramos a nuestros clientes la distribución es bastante parecida a la población de Argentina. No hay una provincia que se destaque por otra. Notamos que había muchas empresas de ciudades y pueblos pequeños, donde por ahí solo estaba el Banco Nación o el banco provincial de ese lugar. Esas empresas vinieron hacia nosotros y nosotros tratamos de entender qué los motivó, qué es lo que más les interesa. Estamos todo el tiempo charlando con clientes para saber qué es lo que más le gusta de Brubank y qué es lo que más necesitan o cuál es su principal dolor para estar trabajando dinámicamente en eso.