Baja la cantidad de retiros de depósitos en dólares

De acuerdo a los datos de los bancos, con el paso de los días y después de la aplicación del control de cambio, comenzó a decaer el retiro de depósitos en dólares.

La operatoria está volviendo a la normalidad -según Clarín- a un nivel que hace que se esté pensando en desactivar la extensión del horario de atención a menos de una semana de su aplicación.

En los números, la caída de US$ 405 millones de dólares que mostraron este miércoles las reservas estaría respaldando esa impresión de los banqueros. La caída del martes había sido de US$ 995 millones. En tres días bajaron US$ 2.350 millones.

“Los retiros de dólares del martes fueron la mitad que los del lunes, y los de este miércoles, la mitad que los del martes”, aseguraron a Clarín en los bancos más importantes.

Desde el 9 de agosto —día hábil previo a las PASO— hasta el 30 de agosto los depósitos en dólares del sector privado bajaron 5.855 millones de dólares. Tras el anuncio de la "reperfilación" de la deuda se fueron 1.916 millones de dólares y en el mercado calculan que entre el lunes y este miércoles se habrían ido US$1.500 millones más.